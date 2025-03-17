فوائد تناول البيض على وجبة السحور في رمضان

فوائد تناول البيض، البيض من البروتينات المهمة للجسم فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للكبار والصغار ويجب تناوله يوميا.

وفوائد تناول البيض، عديدة وفي شهر رمضان المبارك يعتبر أساسي على وجبة السحور، لأنه يمد الصائمين بالعناصر الغذائية المهمة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، يُعتبر السحور وجبة أساسية خلال شهر رمضان، حيث تساعد على تزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للصيام، ومن بين الأطعمة التي يُنصح بتناولها خلال هذه الوجبة، يأتي البيض كأحد أفضل الخيارات الغذائية، لما يحتويه من فوائد صحية عديدة تُساعد في الحفاظ على النشاط والتركيز طوال ساعات الصيام.

فوائد تناول البيض في السحور

وأضاف السيد، أن من فوائد تناول البيض على وجبة السحور فى رمضان:-

مصدر غني بالبروتين، حيث يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة، مما يجعله مثاليًا للسحور لأنه يساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، فالبروتين يحتاج إلى وقت أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات، مما يقلل الشعور بالجوع أثناء النهار.

يمد الجسم بالطاقة، ويحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين B12، وفيتامين D، والفوسفور، والحديد، وجميعها تُساعد في دعم مستويات الطاقة خلال ساعات الصيام، كما أن احتواءه على الدهون الصحية يُساعد في توفير مصدر طاقة مستدام.

يحافظ على صحة الدماغ والتركيز، فالبيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ، حيث يُساعد في تحسين الوظائف العقلية وتعزيز التركيز والذاكرة، وهو أمر مهم خلال الصيام، خاصةً لمن يعملون أو يدرسون خلال النهار.

يُعزز صحة العضلات، نظرًا لغناه بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، يُساهم البيض في بناء العضلات والحفاظ على قوتها، مما يجعله خيارًا مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني حتى خلال الصيام.

فوائد تناول البيض

يُحافظ على صحة الجهاز الهضمي، والبيض يُعد طعامًا سهل الهضم مقارنة ببعض الأطعمة الأخرى، مما يجعله خيار مثالي لمن يعانون من مشكلات هضمية خلال شهر رمضان، كما أنه لا يسبب اضطرابات في المعدة عند تناوله بشكل معتدل.

يساعد في ترطيب الجسم، ويحتوي البيض على نسبة جيدة من الماء، مما يُساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم إلى حد ما، وعند تناوله مع الخضروات الغنية بالماء، مثل الخيار والطماطم، فإنه يُساهم في تقليل الشعور بالعطش خلال النهار.

يُساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

البيض لا يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يعانون من مرض السكري أو لمن يرغبون في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة خلال الصيام.

نصائح لتناول البيض فى السحور

وقدم أخصائي التغذية العلاجية، عدة نصائح يجب اتباعها عند تناول البيض في السحور، منها:-

يُفضل طهي البيض بطريقة صحية، مثل السلق أو القلي بزيت الزيتون، بدلًا من القلي بالدهون غير الصحية.

يمكن تناوله مع مصادر ألياف مثل الخبز الأسمر أو الشوفان للحصول على فائدة غذائية متكاملة.

يُفضل عدم تناول البيض بكميات كبيرة لتجنب أي اضطرابات هضمية.

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