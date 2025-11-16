5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) خلال أسبوع

الأحد 16 نوفمبر 2025
تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:  

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه. 

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه. 

البنوك بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه.

مواد البناء بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه. 

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه. 

 

 

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة  الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

 وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

الجريدة الرسمية