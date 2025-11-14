ثقافة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لحفل ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

18 حجم الخط

أنهى فرع ثقافة الإسماعيلية، كافة استعداداته لفاعليات حفل ختام الأسبوع الثقافي الـ 39 لأطفال المحافظات الحدودية، والذى استمر على مدار أسبوع بمشاركة 160 طفلا من أنحاء المحافظات الحدودية.



ختام فاعليات الورش والتدريبات

وشهد أمس ختام تدريبات الورش الفنية والأدبية ضمن الأسبوع ال39 لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

جانب من فاعليات الورش،فيتو

أبرز الحضور خلال الفاعليات

حضر الفعاليات الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

لقاء توعوي بعنوان "جودة حياة"

وتحدثت الدكتورة حنان موسى مع الأطفال عن أهمية اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال الورش الفنية والأنشطة الإبداعية التي يتضمنها الأسبوع الثقافي، موضحةً أن جودة الحياة تبدأ من معرفة الذات وتحديد الأهداف والسعي نحو تحقيقها بالتخطيط والعمل الجاد.

كما أكدت على أن إدراك الإنسان لإمكاناته وقدراته هو الخطوة الأولى في طريق النجاح، مشددةً على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والشعور بالرضا الذاتي، إلى جانب التمسك بالعلم والمعرفة باعتبارهما طريق الوصول إلى التفوق والتميز.

وفي ختام اللقاء، وجهت موسى الشكر لجميع المشاركين والمنظمين على جهودهم المخلصة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم وتنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعزيز روح الابتكار لديهم، بما يسهم في بناء أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن وصون هويته الثقافية.

