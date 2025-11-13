غدًا ختام فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم غد الجمعة، ختام فعاليات الملتقى الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

أبرز الحضور خلال فعاليات الختام

وتقام فاعليات حفل الختام في الساعة الخامسة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وبحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة أطفال المحافظات الحدودية.

عدد الأطفال المشاركين بالفعاليات

يشارك في الأسبوع 160 طفلًا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج حافل بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة.

ونفذ الأسبوع الثقافي بإشراف الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر، ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

