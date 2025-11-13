الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدًا ختام فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر بالإسماعيلية

جانب من فاعليات الأسبوع،
جانب من فاعليات الأسبوع، فيتو
18 حجم الخط

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم غد الجمعة، ختام فعاليات الملتقى الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان".  

مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

قصور الثقافة تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

أبرز الحضور خلال فعاليات الختام 

وتقام فاعليات حفل الختام في الساعة الخامسة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وبحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة أطفال المحافظات الحدودية. 

عدد الأطفال المشاركين بالفعاليات  

يشارك في الأسبوع 160 طفلًا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج حافل بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة. 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة. 

ونفذ الأسبوع الثقافي بإشراف الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر، ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر ثقافة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية أطفال المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة

مواد متعلقة

مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

قافلة صحة الإسماعيلية تقدم خدماتها لـ 1804 مواطنين بقرية فنارة (صور)

قصر ثقافة الإسماعيلية يواصل استضافته لورش وإبداعات أطفال المحافظات الحدودية (صور) 

قصور الثقافة تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية