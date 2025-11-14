ضبط عاطل حول منزله لمصنع حشيش في الإسماعيلية

18 حجم الخط

تمكنت مباحث الإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" من ضبط عاطل لديه معلومات جنائية، حول منزله لمصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش بكامل مشتملاته ومخزن "تحت الأرض" لتخزين المواد المخدرة المصنوعة بنطاق دائرة مركز ومدينة أبوصوير.

ضربة جديدة لتجار الكيف بالإسماعيلية

وتأتي هذه ضربة بعد أيام من ضبط مصنعي لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش بمدينة فايد والقصاصين، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء "أحمد عليان" باستمرار الحملات الأمنية ومداهمة أوكار المخدرات والبؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة ومروجي المخدرات.

ورود معلومات حول مزاولة نشاط إجرامي على نطاق واسع

وكانت معلومات وردت لضباط البحث الجنائي في الإسماعيلية، تفيد بوجود عاطل لديه مكبس يعمل في تصنيع وتدوير المواد المخدرة " مخدر الحشيش" داخل منزله وترويجه داخل المحافظة.

تشكيل مأمورية لضبط المتهم

و شُكلت مأمورية مكبرة لضبط العاطل والمكبس بكامل مشتملاته وضبط المواد المخدرة المصنوعة، وتحديد وضبط مخزن " تحت الأرض" مخصص في تخزين المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مكبرة، من ضباط المباحث الجنائي من ضبط مصنع لتصنيع وتدوير المواد المخدرة "مخدر الحشيش" بكامل مشتملاته.

كما تمكنت المأمورية من ضبط 400 فرش حشيش تزن 40 كيلو جرام و15 كيلو من نبات مخدر "الهيدرو "، وبندقية آلية وعدد 6 خزنات 250 طلقة من ذات العيار الثقيل، وسيارة ملاكي، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة مايقرب من 3 مليون جنيهًا.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

