استعدادات غير مسبوقة، كواليس التحضيرات لمؤتمر مستقبل وطن بالشرقية (صور)

تشهد مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حالة من الاستعدادات المكثفة، استعدادًا لانطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقده مساء اليوم الجمعة بأرض الإرشاد الزراعي أمام مقابر الأقباط.

الانتهاء من تركيب المنصة الرئيسية، ومراجعة أنظمة الصوت والإضاءة

وبدأت فرق التنظيم التابعة للحزب منذ ساعات الصباح الأولى في تجهيز موقع المؤتمر، حيث تم الانتهاء من تركيب المنصة الرئيسية، ومراجعة أنظمة الصوت والإضاءة، إلى جانب تجهيز مناطق استقبال الحضور وتخصيص أماكن لوسائل الإعلام.

منصة عملاقة واستعدادات غير مسبوقة.. كواليس التحضيرات لمؤتمر مستقبل وطن بالشرقية،فيتو

رفع لافتات تعريفية بشعار المؤتمر "المصارحة والمكاشفة"

حزب مستقبل وطن، كما شملت التجهيزات رفع لافتات تعريفية بشعار المؤتمر "المصارحة والمكاشفة"، إلى جانب نشر مواد توعوية بالبرنامج الانتخابي للحزب ومرشحيه على نظامي الفردي والقائمة.

وأكدت قيادات الحزب أن الاستعدادات تأتي في إطار الحرص على تنظيم فعالية لائقة بحجم المشاركة المتوقعة، خاصة في ظل حضور، نائب رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبدالجواد، وعدد من القيادات وأعضاء البرلمان.

مرشحي الحزب في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتواصل فرق المتابعة الميدانية أعمالها حتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر لضمان خروج الفعالية بصورة مشرفة تعكس ثقة المواطنين ودعمهم لمرشحي الحزب في المرحلة الثانية من الانتخابات.

