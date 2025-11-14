إخماد حريق اندلع في مصنع لصناعة الصابون والكرتون بعقار في القليوبية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من إخماد حريق اندلع، اليوم، داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمدخل قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية.

واندلعت النيران بالطابق الأول حيث يقع مصنع لصناعة الصابون والكرتون، ما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة غطّت محيط المنطقة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من هيئة الإسعاف بالقليوبية عن وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى المكان.

ودفعت الحماية المدنية القليوبية بخمس سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها لبقية العقار والمنازل المجاورة. وأسفر الحريق عن إصابة حالة واحدة باختناق، يجري نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون تسجيل أي وفيات.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، بينما بدأت الجهات المختصة معاينة موقع الحريق للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية

