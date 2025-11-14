في حضور نقيب المهندسين بالإسكندرية، أسرة مهندس كرموز المقتول يستقبلون واجب العزاء (صور)

18 حجم الخط

استقبلت أسرة المهندس الكيميائي عبد الله الحمصاني، الذي لقي مصرعه إثر إطلاق زميله أعيرة نارية أودت بحياته، واجب العزاء في السرادق المقام بمسقط رأسه، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من زملائه من نقابة المهندسين.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ولفيف من الأصدقاء وأسرة المهندس الكيميائي، وسط حالة من الحزن والبكاء سيطرت على الجميع.

وكان نيابة كرموز بالإسكندرية، قررت اليوم الجمعة، حبس المتهم بقتل صديقه المهندس الكيميائي بسلاح ناري بمنطقة الموقف الجديد بدائرة كرموز، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يجدد له في الميعاد.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.

وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

