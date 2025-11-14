الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظ الشرقية يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني في الشوارع والطرق الرئيسية لمتابعة حركة المرور والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار على عدد من مراكز ومدن الشرقية.

محافظ الشرقية: نعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أعلى معدلات التغطية البيطرية

كما وجّه المحافظ بالتحرك السريع لرفع تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق الكامل مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التعامل الفوري مع أي طوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار على عدد من مراكز ومدن المحافظة، بما في ذلك الحسينية ومراكز شمال الشرقية.

 

مراجعة شبكات الصرف والبالوعات

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الكامل لمواجهة التقلبات المناخية وهطول الأمطار تزامنًا مع فصل الشتاء، مؤكدًا على مراجعة شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع، للوقاية من أي حوادث صعق كهربائي والحفاظ على سلامة المواطنين.

ربط غرف العمليات الفرعية بالرئيسية 

وأكد المحافظ على الإنعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان التعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها في أسرع وقت.

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة العمليات والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخطوط الساخنة التالية:055/2314025 – 055/2314004 – 055/2303693.

