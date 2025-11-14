الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء إصابة 7 فتيات في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

أصيبت 7 شابات، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بطريق " الداخلة – الخارجة " في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص تقل طالبات جامعيات بطريق " الداخلة – الخارجة" بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط على بعد 70 كم من مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من أحلام محمد أحمد، 30 عاما، ومقيم قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، مها ناجى زايد 22 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة،  حبيبة عبدالستار محمد  21 عاما،  ومقيمة بقرية القلمون  التابعة لمركز الداخلة، شيماء شريف أحمد 21 عاما، ومقيمة بقرية القلمون  التابعة لمركز الداخلة،مها صاير صالح،  19 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، رضوى محمد امبابى 19 عاما، ومقيمة بمدينة " موط" بمركز الداخلة، - ندى عرفات عبدالنبي 20 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو، التابعة لمركز الداخلة. 

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابات لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد انقلاب سيارة أجرة سيارة أجرة ميكروباص محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي موقع الحادث

