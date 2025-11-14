بالأسماء إصابة 7 فتيات في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أصيبت 7 شابات، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بطريق " الداخلة – الخارجة " في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص تقل طالبات جامعيات بطريق " الداخلة – الخارجة" بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط على بعد 70 كم من مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من أحلام محمد أحمد، 30 عاما، ومقيم قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، مها ناجى زايد 22 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، حبيبة عبدالستار محمد 21 عاما، ومقيمة بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة، شيماء شريف أحمد 21 عاما، ومقيمة بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة،مها صاير صالح، 19 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، رضوى محمد امبابى 19 عاما، ومقيمة بمدينة " موط" بمركز الداخلة، - ندى عرفات عبدالنبي 20 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو، التابعة لمركز الداخلة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابات لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.