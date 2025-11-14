الجمعة 14 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بعد خروجه من السجن، ساركوزي يركض على ضفاف نهر السين (فيديو)

ساركوزي، فيتو
ساركوزي، فيتو
 وثق مقطع فيديو متداول، قيام الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بممارسة رياضة الجري على ضفاف نهر السين بعد الخروج من السجن منذ أيام قليلة.

 

الموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي

قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين الماضي، بالموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

 

إفراج مبكر من السجن في انتظار موعد الاستئناف

وقال موقع "BFMTV" الفرنسي: إن المحكمة منحت ساركوزي إفراجا مبكرا من السجن في انتظار موعد الاستئناف.

وأضاف أن "ساركوزي سيُمنع من التحدث إلى أي مسؤول في وزارة العدل".

وذكرت المحكمة أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة.

وتعليقا على القرار، قال أحد محامي ساركوزي: إن "الخطوة التالية" هي الآن "محاكمة الاستئناف".

 

 

وأوضح أن قرار الإفراج "هو تطبيق طبيعي للقانون.. عملنا الآن، من أجل نيكولا ساركوزي ومن أجلنا، هو التحضير لجلسة الاستئناف هذه".

 

تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات نافذة

وبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، الشهر الماضي، في تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات نافذة، في قضية ما يعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007. وقدم محاموه طلبا للإفراج المشروط.

يشار إلى أن محاكمة ساركوزي في الاستئناف مقررة في 2026.

