الجمعة 14 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تعديل موعد انعقاد لجنة اختيار رئيس جامعة مطروح

 أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تعديل موعد انعقاد لجنة اختيار رئيس جامعة مطروح ليكون يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بدلا من الموعد السابق المحدد يوم 16 نوفمبر 2025.

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

وتشمل الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة الآتي:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم.... إلخ).

بيان حالة حديث ومعتمد ومختوم من الجامعة يشتمل على (الإعارات - إجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات).

 

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقى ونسخة مدمجة (فلاش أو سى دى):-

بيان الحالة للمرشح عدد ( ٤ ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة )، ( ۲ ) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومى  ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة  ( ۲ ) صورة، النسخة الالكترونية بصيغة.jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة.

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه.

يتم تقديم المرشح بشخصه او من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.

