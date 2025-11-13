الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

أيرلندا تهزم البرتغال بثنائية في ليلة طرد رونالدو بتصفيات كأس العالم

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
18 حجم الخط

خسر منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب أيرلندا، بنتيجة 2ـ0 في  المباراة التي اقيمت  بينهم اليوم ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب أيرلندا اللاعب تروي باروت في الدقيقة 17 و45. 

وتلقي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء في الدقيقة 61. 

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - دالوت

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - نيفيس

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أيرلندا لديه 7 نقاط في المركز الثالث.

قائمة منتخب البرتغال 

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة).  

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال).  

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).  

خط الهجوم: بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافاييل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كارلوس فوربس (كلوب بروج)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

الجريدة الرسمية