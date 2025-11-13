الخميس 13 نوفمبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

منتخب مصر
منتخب مصر
تاخر منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب أيرلندا، بنتيجة 2ـ0 في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب أيرلندا اللاعب تروي باروت في الدقيقة 17 و45. 

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل منتخب البرتغال الاساسي أمام أيرلندا.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - دالوت

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - نيفيس

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا 

تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا 

تُذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 5.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أيرلندا لديه 4 نقاط في المركز الثالث.

قائمة منتخب البرتغال 

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة).  

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال).  

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).  

خط الهجوم: بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافاييل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كارلوس فوربس (كلوب بروج)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

