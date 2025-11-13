الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

 كشفت تقارير صحفية عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ووفقا لصحيفة الصباح التونسية، فان من المقرر أن يتولى مباراة الأهلي شبية القبائل، طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه كل من أيمن إسماعيل ومروان سعد، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الأهلي النادي الأهلي شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال أفريقيا الأهلي وشبيبة القبائل

الجريدة الرسمية