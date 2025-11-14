مع انخفاض حرارة الجو، تعليمات يجب الالتزام بها لحماية أسرتك من الفيروسات

18 حجم الخط

رغم اضطرابات حرارة الطقس الفترة الماضية إلا أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ منذ أمس، وهو ما يقلق الأمهات

كثيرا لأن هذا الانخفاض يضعف مناعة الأبناء كثيرا مايصيبهم بالأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات فى هذا الطقس على تقديم الأكلات المهمة التى تقوى المناعة لحماية أفراد الأسرة من جميع الأمراض المعدية.

أسباب إنتشار الفيروسات فى الشتاء

يقول الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بقصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة سابقا، إن أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، هى الأكثر انتشارا فى الشتاء، حيث أن التقلبات الحادة في درجات الحرارة بين النهار والليل تمثل عامل ضغط على الجهاز المناعي، ما يجعل جميع الأشخاص خاصة الأطفال وطلاب المدارس أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الحلق والجيوب الأنفية ونزلات البرد والإنفلونزا.

طرق انتقال الأمراض المعدية

وأضاف سالم، أن انتقال العدوى يحدث عبر الهواء من خلال الرذاذ أثناء السعال أو العطس، وكذلك عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، لذا على الأمهات رفع مستويات التوعية الصحية بين الطلاب، من خلال اتباع قواعد النظافة الشخصية وعدم الاقتراب من زملائهم وعدم استخدام أدوات غير ادواتهم، وغسل اليدين قبل الطعام وبعد الخروج من المرحاض، كما أن الكمامة ما زالت وسيلة آمنة وفعالة للوقاية داخل الفصول المغلقة ووسائل المواصلات المدرسية، خاصة لمن يعانون من الأمراض الصدرية أو ضعف المناعة.

الأمراض المعدية

الإجراءات الوقائية لتجنب الأمراض المعدية

وتابع، أن مثل الانفلونزا الموسمية ضرورى لحماية الصغار والكبار من حدة أعراض نزلات البرد والانفلونزا ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، كما أن الوقاية تبدأ من المنزل، حيث التغذية الصحية الغنية بالبروتين والخضروات، والتركيز على الفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي" مثل البرتقال والجوافة والليمون، لما لها من دور أساسي في تعزيز المناعة،.

وأكد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة حصول الطفل على ساعات نوم كافية، وارتداء الملابس المناسبة لبرودة الطقس، وتجنب الانتقال المفاجئ من مكان دافئ إلى مكان بارد والعكس، والتنبيه على المدرسة بتهوية الفصول بشكل يومي، وتقليل كثافة الطلاب داخل القاعة إن أمكن، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل مستمر، وعدم السماح بحضور أي طالب تظهر عليه أعراض مثل ارتفاع الحرارة أو السعال الشديد أو صعوبة التنفس حتى يتماثل للشفاء.

وحذر استشارى الصدر، من استخدام التدفئة المبالغ فيها داخل الغرف والفصول باستخدام الدفايات الكهربائية أو مكيفات الهواء الدافئة، لأنها تسبب جفاف الأغشية المخاطية وتسهل دخول الفيروسات، مشيرا إلى أن أفضل نمط للتدفئة هو الحفاظ على درجة حرارة معتدلة مع تهوية دورية للمكان.

