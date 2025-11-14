أسباب زيادة هرمون الحليب وأعراضه ومخاطره وطرق العلاج

الجمعة 14 نوفمبر 2025
أسباب زيادة هرمون الحليب، زيادة هرمون الحليب من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات وتقلقهن كثيرا خوفا من أن تكون الإصابة خطيرة.

وأسباب زيادة هرمون الحليب، عديدة وبعضها معروف والبعض الآخر غير معروف، ويجب العلاج سريعا لأن مضاعفاته خطيرة.

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى الباطنة والغدد والسكر، إن هرمون الحليب أو البرولاكتين أحد الهرمونات الأساسية التي يفرزها الغدة النخامية في الدماغ، ودوره الطبيعي يتمثل في تحفيز إنتاج الحليب بعد الولادة وتنظيم وظائف التكاثر لدى المرأة والرجل، ولكن عندما ترتفع نسبته في الدم بشكل غير طبيعي، تظهر مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر على الخصوبة والصحة العامة.

وأضافت وفاء، أن هرمون البرولاكتين هو مادة كيميائية تنظمها الغدة النخامية، وتزداد مستوياته طبيعيا خلال الحمل والرضاعة لكن في بعض الحالات، قد يحدث ارتفاع غير طبيعي عند غير الحوامل والمرضعات، ويعرف هذا الارتفاع باسم فرط برولاكتين الدم.

أعراض زيادة هرمون الحليب

وتابعت، أن ارتفاع البرولاكتين يؤدي إلى اضطرابات واضحة في الدورة الهرمونية، ومن أشهر الأعراض:

  • اضطراب الدورة الشهرية أو غيابها تماما.
  • صعوبة في حدوث الحمل بسبب ضعف التبويض.
  • إفراز الحليب من الثدي رغم عدم وجود حمل أو رضاعة.
  • جفاف المهبل وآلام أثناء العلاقة الزوجية.
  • انخفاض الرغبة الجنسية.
  • صداع متكرر إذا كان السبب ورم صغير في الغدة النخامية.
  • مشاكل في الرؤية في الحالات المتقدمة.
  • اكتساب الوزن.
  • إرهاق دائم.
  • تقلبات مزاجية أو اكتئاب.
  • قلة كثافة العظام في الحالات المزمنة.
أسباب زيادة هرمون الحليب 
أسباب زيادة هرمون الحليب 

أسباب زيادة هرمون الحليب 

واوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة، أن من أسباب زيادة إفراز هرمون الحليب:-

  • تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وادأدوية الغثيان وأدوية الضغط.
  • ورم الغدة النخامية
  • قصور الغدة الدرقية
  • فشل كلوي
  • متلازمة تكيس المبيض

مخاطر زيادة هرمون الحليب

واضافت استشارى الباطنة، أن إهمال علاج ارتفاع البرولاكتين قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، منها:

  • ضعف التبويض عند النساء  انخفاض الخصوبة، مما يسبب العقم أو تأخر الحمل.
  • مشاكل العظام بسبب عدم توازن الهرمونات الجنسية، تقل كثافة العظام تدريجيا مما يزيد خطر هشاشة العظام.
  • نمو ورم في الغدة النخامية، إذا كان السبب ورم، قد يزداد حجمه مع الوقت ويضغط على الأعصاب البصرية، مما يسبب صداع شديد، وضعف أو ازدواج في الرؤية، ومشاكل في الوعي والهرمونات الأخرى.
  • اضطرابات نفسية، مثل التوتر والاكتئاب الناتج عن اضطراب الهرمونات.

علاج زيادة هرمون الحليب 

وتابعت، يعتمد العلاج على سبب ارتفاع البرولاكتين، وتشمل الطرق:

  • العلاج الدوائي، الذى يعمل على خفض مستوى البرولاكتين وإعادة التوازن الهرموني، وغالبا ما تساعد على عودة الدورة الشهرية وتحسن الخصوبة.
  • في حال وجود ورم برولاكتيني كبير لا يستجيب للعلاج الدوائي، يتم اللجوء للجراحة لإزالته.
  • علاج قصور الغدة الدرقية باستخدام هرمون الثيروكسين.
  • تعديل أو إيقاف الأدوية التي ترفع البرولاكتين تحت إشراف الطبيب.
  • التحكم في التوتر والضغط النفسي.
  • علاج تكيس المبايض بطرق دوائية أو تنظيمية.
  • النوم الكافي.
  • تجنب تحفيز الثدي المتكرر.
  • ممارسة الرياضة بانتظام.
  • التغذية الصحية وتقليل الكافيين.
