أسباب تكيسات المبايض ومخاطر الإصابة بها

أسباب تكيسات المبايض، تكيسات المبايض من الأمراض التى تصيب الفتيات وتؤثر على صحتهم الإنجابية فى حال إهمال العلاج.

وأسباب تكيسات المبايض، عديدة وللأسف تسبب أعراض عديدة، وفى البداية يصعب على الفتيات تمييزها لتشابهها مع أمراض أخرى، لذا يجب الحذر.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى أمراض النساء والتوليد، إن تكيس المبايض أو ما يعرف طبيا بـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا عند النساء في سن الإنجاب، وهي حالة تؤثر على عمل المبيضين وتسبب خلل في إفراز الهرمونات، مما يؤدي إلى ظهور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل على سطح المبيض، وهذه الحالة لا تقتصر فقط على مشكلات الدورة الشهرية أو صعوبة الحمل، بل قد تمتد لتؤثر على صحة المرأة بشكل عام إذا لم يتم التعامل معها مبكرا.

أسباب تكيسات المبايض

وأضافت نادية، أن الأسباب الدقيقة لتكيس المبايض ليست واضحة بشكل كامل، لكن هناك عدة عوامل يعتقد أنها تلعب دور رئيسي فى الإصابة، منها:

الاضطراب الهرموني، زيادة هرمون الأندروجين (الهرمون الذكوري) يؤدي إلى إعاقة عملية الإباضة الطبيعية، مما يسبب تكون أكياس صغيرة في المبيض.

مقاومة الأنسولين، وكثير من النساء المصابات بتكيس المبايض يعانين من ضعف استجابة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين، وبالتالي تحفيز المبايض على إنتاج المزيد من الأندروجينات.

العوامل الوراثية، وهناك احتمالية لانتقال تكيس المبايض وراثيا داخل العائلة.

زيادة الوزن أو السمنة، تؤثر بشكل مباشر على التوازن الهرموني وتزيد من حدة الأعراض.

الالتهابات منخفضة الدرجة، وبعض الدراسات أشارت إلى أن وجود التهابات مزمنة في الجسم قد يكون مرتبط بزيادة إفراز الأندروجينات وحدوث تكيس المبايض.

أعراض تكيس المبايض

وتابعت، أن الأعراض قد تختلف من امرأة لأخرى، وقد تكون خفيفة أو شديدة، ومن أبرزها:

عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها لفترات طويلة.

صعوبة في الحمل نتيجة ضعف أو غياب التبويض.

زيادة نمو الشعر في أماكن غير مرغوبة مثل الوجه والذقن والصدر (الشعرانية).

زيادة الوزن أو السمنة، خاصة في منطقة البطن.

ظهور حب الشباب بشكل ملحوظ ومقاوم للعلاجات التقليدية.

تساقط الشعر من فروة الرأس “الصلع النمطي الأنثوي”.

آلام في منطقة الحوض أحيانا.

الإرهاق والتقلبات المزاجية.

أسباب تكيسات المبايض

مخاطر تكيس المبايض

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر، أن إهمال علاج تكيس المبايض قد يؤدي إلى عدة مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، منها:-

العقم أو صعوبة الإنجاب نتيجة ضعف التبويض.

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب مقاومة الأنسولين.

أمراض القلب والشرايين نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

سرطان بطانة الرحم بسبب تراكم بطانة الرحم لفترات طويلة دون نزول دم الحيض.

مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب نتيجة تغير المظهر الخارجي أو صعوبة الحمل.

متلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون غير الطبيعية.

علاج تكيسات المبايض

وأضافت الدكتورة نادية، أن العلاج يعتمد على شدة الأعراض ورغبة المرأة في الحمل أو لا، ويشمل:

فقدان الوزن الزائد باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة.

حبوب منع الحمل المركبة، لتنظيم الدورة الشهرية وتقليل نمو الشعر وحب الشباب.

أدوية لتحفيز التبويض مثل "كلوميفين" للنساء الراغبات في الحمل.

الميتفورمين، لتحسين مقاومة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

أدوية مضادة للأندروجينات لتقليل نمو الشعر الزائد وحب الشباب.

في بعض الحالات يتم اللجوء إلى عملية "كي المبايض بالمنظار" لتحفيز عملية الإباضة، لكنها تجرى فقط عند فشل العلاجات الأخرى.

طرق الوقاية من تكيسات المبايض

وتابعت، رغم أن الوقاية التامة قد لا تكون ممكنة بسبب العامل الوراثي، إلا أن اتباع أسلوب حياة صحي يساعد بشكل كبير في تقليل احتمالية ظهوره أو التخفيف من أعراضه، ومن النصائح التى تحمى من الإصابة بتكيسات المبايض:-

الحفاظ على وزن صحي لتقليل مخاطر اضطراب الهرمونات.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم، 30 دقيقة يوميا على الأقل.

تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية.

تقليل استهلاك السكريات والكربوهيدرات البسيطة.

إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن أي مشاكل هرمونية.

متابعة الدورة الشهرية وعدم إهمال أي اضطراب فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.