تصيب 80% من النساء، أعراض الأورام الليفية في الرحم

الاورام الليفية المعروفة أيضا بـالأورام الليفية الرحمية، الأورام الليفومية، الاورام العضلية، هي عبارة عن نموات غير طبيعية تنشأ في الرحم أو عليه، وعلى الرغم من أن هذه الاورام قد تصبح في بعض الأحيان كبيرة وتسبب ألم شديد في البطن ودورات شهرية غزيرة، إلا أنها في غالبية الحالات لا تسبب أية أعراض أو علامات على الإطلاق، وهي عادة ما تكون حميدة وغير سرطانية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنها تصيب نحو 80% من النساء بحلول سن الخمسين، ورغم هذه النسبة العالية، فإن معظم المصابات لا تظهر عليهن أية أعراض وقد لا يعلمن أبدا بوجودها.

أسباب وعوامل خطر الاورام الليفية

السبب وراء تطور الأورام الليفية لا يزال غير معروف بشكل دقيق، ولكن هناك عوامل عدة قد تؤثر في تكونها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.:

الهرمونات: ينتج المبيضان هرموني الإستروجين والبروجستيرون، وهما الهرمونان اللذان يحفزان تجدد بطانة الرحم خلال كل دورة شهرية، كما يحفزان نمو الأورام الليفية. وهذا يفسر لماذا قد تتقلص الأورام الليفية أثناء وبعد انقطاع الطمث، حيث تنخفض مستويات هذه الهرمونات.

التاريخ العائلي: قد تكون الأورام الليفية وراثية؛ فإذا كان لدى الأم أو الأخت أو الجدة تاريخ من الإصابة بهذه الحالة، فقد تكون احتمالية الإصابة أكبر.

عوامل الخطر الأخرى: يزداد خطر الإصابة بالأورام الليفية في حال توفرت واحدة أو أكثر من العوامل التالية:

تاريخ عائلي للإصابة.

بلوغ سن 30 عام أو أكثر.

زيادة وزن الجسم

أنواع الأورام الليفية ومواقعها

تختلف أنواع الأورام الليفية باختلاف موقعها داخل أو على الرحم:

الأورام الليفية داخل الجدار (Intramural fibroids): هي النوع الأكثر شيوعا، وتظهر داخل الجدار العضلي للرحم. قد تنمو لتصبح أكبر حجما وتتسبب في تمدد الرحم.

الأورام الليفية تحت المصلية (Subserosal fibroids): تتكون على الجزء الخارجي من الرحم، والذي يسمى "الغشاء المصلي" (serosa). وقد تنمو بشكل كبير لدرجة تجعل الرحم يبدو أكبر من جانب واحد.

الأورام الليفية المعنقة (Pedunculated fibroids): هي أورام ليفية تحت المصلية تطور ساقا أو قاعدة نحيفة تدعم الورم.

الأورام الليفية تحت المخاطية (Submucosal fibroids): تتطور هذه الأورام في الطبقة العضلية الوسطى من الرحم (myometrium) وهي أقل شيوعا من الأنواع الأخرى، وقد تسبب نزيفا شهريا غزيرا وصعوبة في الحمل.

الأورام الليفية العنقية (Cervical fibroids): تتطور على عنق الرحم الذي يربط الرحم بالمهبل، وهي أيضا نادرة الحدوث.

أعراض الاورام الليفية

تعتمد الأعراض الظاهرة على عدد وحجم وموقع الأورام. فعلى سبيل المثال، قد لا تظهر أية أعراض إذا كان الورم صغيرا جدا أو كانت المرأة في فترة انقطاع الطمث.

وقد تشمل أعراض الأورام الليفية ما يلي:

نزيف حاد بين أو أثناء الدورات الشهرية.

تجلطات دموية أثناء الحيض.

حيض يستمر لفترة أطول من المعتاد.

زيادة في تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة.

ألم في الحوض أو أسفل الظهر.

ضغط أو شعور بالامتلاء في أسفل البطن.

تورم أو تضخم في البطن.

زيادة التبول.

ألم أثناء العلاقة.

الأورام الليفية والحمل

يزيد الحمل من إنتاج الجسم لهرموني الإستروجين والبروجستيرون، مما قد يؤدي إلى تطور ونمو الأورام الليفية بسرعة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن احتمال إصابة النساء الحوامل بالأورام الليفية يبقى أقل. فوفقا للدراسات، تؤثر الأورام الليفية على ما بين 20% إلى 40% من جميع النساء، بينما تصيب ما بين 0.1% إلى 3.9% فقط من النساء الحوامل.

