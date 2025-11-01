طرق علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)

تعد متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) من الحالات الشائعة التي تؤثر على الهرمونات لدى النساء في سن الإنجاب، وهي السبب الأكثر شيوعا للعقم لديهن، وتتميز المتلازمة بحدوث خلل هرموني ينتج عن إفراز المبيضين لكميات زائدة من هرمونات الذكورة “الأندروجينات”، مما يؤدي إلى عدم توازن الهرمونات التناسلية.

أبرز أعراض المتلازمة تشمل اضطراب الدورة الشهرية أو انقطاعها، نمو الشعر الزائد (الشعرانية)، حب الشباب، والعقم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، كما قد تظهر تكيسات صغيرة على المبيضين في الفحص بالموجات فوق الصوتية، لكن وجود هذه التكيسات ليس شرطًا لتشخيص المتلازمة.

مخاطر صحية لمتلازمة المبيض

قد تزيد المتلازمة من احتمالية الإصابة بحالات صحية أخرى مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم. كما قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات في الحمل مثل سكري الحمل، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة، على الرغم من أن معظم المصابات يكملن حملهن بنجاح.

وتبدأ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات في أي وقت بعد سن البلوغ، ويتم تشخيص معظم الحالات في العشرينات والثلاثينات من العمر، غالبا عند محاولة الإنجاب. وتعتبر المتلازمة شائعة جدا، إذ تصيب ما يصل إلى 15% من النساء في سن الإنجاب. ويزداد احتمال الإصابة بها مع وجود السمنة أو تاريخ عائلي للمرض.

الأعراض والعلامات الرئيسية لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

تتضمن الأعراض الأكثر شيوعا لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات ما يلي:

اضطراب الدورة الشهرية

نمو الشعر غير الطبيعي (الشعرانية), زيادة نمو الشعر في الوجه والذراعين والصدر والبطن، ويصيب هذا العرض ما يصل إلى 70% من المصابات.

حب الشباب، والذي قد يستمر لما بعد سنوات المراهقة ويكون صعب العلاج، خاصة في الظهر والصدر والوجه.

السمنة، ويعاني ما بين 40% و80% من المصابات من السمنة وصعوبة في الحفاظ على وزن صحي.

تصبغ الجلد (الشواك الأسود)، وظهور بقع جلدية داكنة، خاصة في ثنايا الرقبة والإبطين ومنطقة الأربية وتحت الثديين.

تساقط الشعر، قد يحدث تساقط في الشعر أو ترقق في فروة الرأس.

العقم، نتيجة عدم التبويض المنتظم أو المتكرر.

زوائد جلدية، نتوءات صغيرة إضافية من الجلد، غالبا في الإبطين أو الرقبة.

تكيسات، قد تظهر المبايض أكبر أو تحتوي على العديد من الحويصلات عند التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ومن الممكن أن تكون السيدة مصابة بالمتلازمة دون ظهور أي أعراض واضحة، وقد لا تكتشف ذلك إلا عند مواجهة صعوبة في الحمل أو زيادة غير مبررة في الوزن.

أسباب وعوامل خطر لمتلازمة تكيس المبيض

السبب الدقيق لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات غير معروف، ولكن تشير الأدلة إلى دور العوامل الوراثية، وهناك أيضا عوامل أخرى تلعب دور مهم، أهمها:

ارتفاع مستويات الأندروجينات (هرمونات الذكورة): تمنع المستويات العالية من الأندروجينات المبيضين من إطلاق البويضات، مما يسبب دورات شهرية غير منتظمة، كما تساهم في ظهور حب الشباب ونمو الشعر الزائد.

مقاومة الأنسولين: يؤدي ارتفاع مستويات الأنسولين إلى جعل المبيضين ينتجان المزيد من هرمونات الذكورة التي تثبط التبويض وتفاقم الأعراض الأخرى، ولا تستخدم الخلايا الأنسولين بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بالسكري، كما تساهم السمنة وزيادة الوزن في مقاومة الأنسولين.

الالتهاب المزمن منخفض الدرجة: تميل المصابات بالمتلازمة إلى المعاناة من التهاب مزمن يمكن قياسه بتحاليل الدم مثل بروتين سي التفاعلي وخلايا الدم البيضاء.

علاج متلازمة تكيس المبيض متعدد الكيسات

يعتمد العلاج على الأعراض والتاريخ الطبي وما إذا كانت المصابة ترغب في الحمل. يشمل العلاج الأدوية أو التغييرات في نمط الحياة أو كليهما:

1. لمن لا يخططن للحمل

موانع الحمل الهرمونية: مثل الحبوب أو اللصقات أو الحلقات المهبلية، لتنظيم الدورة الشهرية وتحسين حب الشباب ونمو الشعر الزائد.

أدوية تحسس الأنسولين: مثل الميتفورمين، لتحسين استقلاب الأنسولين، مما قد يحسن الدورات الشهرية.

أدوية حاصرات الأندروجينات: للتحكم في حب الشباب ونمو الشعر الزائد.

تغييرات نمط الحياة: نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي لتحسين مستويات الأنسولين.

2. لمن يرغبن في الحمل

أدوية تحفيز الإباضة

الجراحة: عملية نادرة تهدف لإزالة الأنسجة المنتجة للأندروجينات في المبيضين لاستعادة التبويض.

الإخصاب في المختبر (IVF): خيار يلجأ إليه عند فشل الأدوية في تحفيز الإباضة.

