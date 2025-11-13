محافظ الإسماعيلية: إزالة فورية لمزرعة دواجن مخالفة بأبوصوير (صور)

18 حجم الخط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أراضي زراعية بمساحة ٨٠٠ متر مربع.

إزالة فورية لمزرعة مواشي

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية بإزالة فورية لمزرعة مواشي ملحقة بمنزل على مساحة ٦٠ متر مربع وذلك بقرية المحسمة الجديدة ترعة ٥.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

تمت الإزالة بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب المركز والمدينة ورئيس القرية والقسم الهندسي.

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها فورًا.

ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

