مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جانب من فاعليات المؤتمر
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
شهدت مدينة القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا نظمه حزب مستقبل وطن، لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025 “المرحلة الثانية”. 

قافلة صحة الإسماعيلية تقدم خدماتها لـ 1804 مواطنين بقرية فنارة (صور)

قصر ثقافة الإسماعيلية يواصل استضافته لورش وإبداعات أطفال المحافظات الحدودية (صور) 

أبرز الحضور خلال فاعليات المؤتمر 

وحضر المؤتمر النائب حماد موسي حماد أمين حزب مستقبل وطن الإسماعيلية، وعضو مجلس الشيوخ، وائل عبد العزيز، أمين التنظيم، موسي خالد، مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الأولى، النائب سامي سليم، مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، سيد عبد الجليل، مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، النائب سليمان وهدان، مرشح القائمة الوطنية  عن حزب الجبهة الوطنية، وماري جمال، مرشحة حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، الدكتورة ريهام الشطوري، مرشحة حزب حماة الوطن.
 

مارى جمال مرشحة حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية
مارى جمال مرشحة حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية، فيتو
ريهام شطورى مرشحة حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية
ريهام شطوري مرشحة حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية، فيتو

دعم مرشحى القائمة الوطنية 

كما شهد المؤتمر  حشد كبير من أهالي القنطرة غرب، حيث أعربوا  عن تأييدهم الكامل لمرشحي  القائمة الوطنية كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الحزب بالمحافظة والأمانات النوعية، كما شارك في الحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء الأمانات النوعية، والأمناء المساعدين، وأمناء المراكز والأقسام وهيئات مكاتب المراكز والأقسام، بالإضافة إلى جمع غفير من كبار العائلات والأزهر والكنيسة. 

سليمان وهدان مرشح القائمة الوطنية 
سليمان وهدان مرشح القائمة الوطنية، فيتو 


وبدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للنائب حماد موسي الذي رحب بالجميع وشكر أهل القنطرة غرب على حسن استقبالهم وأكد دعم الجميع لمرشحي الحزب وللقائمة الوطنية وأكد تكاتف الجميع من  النواب من أجل مصلحة المواطن.

 

وفي كلمته أشاد سليمان وهدان، مرشح القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بدور الدولة المصرية الكبير وسط العالم الآن سياسيًّا وثقافيًّا وعن أهم تداعيات القادمة التي تتطلب من الجميع التكاتف من أجل مصلحة المواطن المصري. 

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو
جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

وقدمت ماري جمال مرشحة القائمة الوطنية الشكر في مستهل كلمتها لأمين الحزب علي مايقدمه من جهد بناء لصالح الحزب والمجتمع. ووجهت التحية إلى أمين تنظيم المحافظة على مجهوده الكبير وشكرت كل الحضور على دعمهم للحزب ومرشحيه، وعن دعمها لجميع مرشحين حزب مستقبل وطن.

 

وأعربت الدكتورة ريهام الشاطوري مرشحة حزب حماة وطن  عن شكرها لحزب مستقبل وطن على حسن الاستقبال والتنظيم داعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم من أجل المشاركة في رسم مستقبل أفضل. 

