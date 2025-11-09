مديرية العمل بالإسماعيلية تتابع برامج الفحص المهني السعودي لتأهيل العمالة

18 حجم الخط

تتابع مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، تنفيذ برامج الفحص المهني السعودي بالمركز التدريبي المهني بمدينة المستقبل.

الهدف من عقد البرنامج

والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية فنيًا ومهنيًا وفق المعايير الدولية ومتطلبات أسواق العمل.

رصد الملاحظات وتقييم تنفيذ البرنامج

وتشمل المتابعة جميع الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، من خلال تقييم سير الاختبارات النظرية والعملية ورصد الملاحظات الميدانية، والعمل على تطوير أدوات ووسائل التقييم بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

وتمثل هذه المتابعة رؤية استراتيجية لتطوير الأداء وتحسين جودة التدريب والتأهيل المهني، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة التدريب وتحقيق أفضل أداء للعمالة المصرية.

جانب من التدريب، فيتو

خطوة مهمة في تأهيل العمالة المصرية

وأشار مدير مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هذه البرامج تمثل خطوة مهمة لتأهيل العامل المصري لسوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع مستوى التأهيل الفني والمهني.



مديرية العمل بالإسماعيلية تنتصر لذوي الهمم وتؤكد التزامها بحماية حقوق العاملين





نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في إنهاء شكوى جماعية مقدمة من ثمانية من العاملين من ذوي الهمم بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع أطراف العمل داخل مقر المديرية.

تسوية مشاكل العاملين ذوى الهمم

وأسفرت الجهود عن تسوية ودية شاملة حصل بموجبها العاملون على كامل مستحقاتهم القانونية، تحت إشراف مباشر من الدكتور أيمن شعبان، مدير عام مديرية العمل، وبمشاركة فريق من قيادات المديرية. وقد تمت الإجراءات في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والشفافية الكاملة.

وأكد مدير المديرية أن ما تم يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون حقوق جميع العاملين دون تمييز.

مشيرًا إلى أن المديرية تتعامل مع جميع الشكاوى وفقًا لأحكام القانون وبما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

كما أوضح أن مديرية العمل تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل، مؤكدًا أن حقوق العاملين خط أحمر وأن المديرية مستمرة في أداء دورها لخدمة المواطن وضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية.

