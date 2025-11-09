الأحد 09 نوفمبر 2025
تحرير 4 محاضر للنباشين و7 آخرين للمحال التجارية المخالفة لقانون المخلفات خلال حملة بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين. 
 

ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

مديرية العمل بالإسماعيلية تتابع برامج الفحص المهني السعودي لتأهيل العمالة

وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونواب حي ثانِ وثالث. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

المستهدف من الحملة 

حيث تم المرور على عدة مناطق منها شارع رضا أمام النادي الإسماعيلي، حديقة الممر، ميدان جمعية التعاون، ميدان الفردوس، ميدان إندونيسيا، الشارع التجاري، شارع شبين الكوم بجوار نادي الكهرباء، شارع العشريني، بجوار مدرسة السلام الإعدادية بنات. 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

منع عودة المباشين 

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٤ محاضر للنباشين، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تحرير  محاضر ومخالفات 

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية بشارعي العشريني والتجاري، وتم تحرير عدد ٧ محاضر مخلفات للمحال التجارية المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 
 

 

الجريدة الرسمية