من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

نظّمت مديرية أوقاف الجيزة ندوة دينية بعنوان: "خطورة الرشوة" بمركز شباب السيسي بالهرم، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر، مدير المديرية، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

تناولت الندوة مفهوم الرشوة باعتبارها من الكبائر الموبقة، وأبرزت الأضرار التي تنتج عنها على الفرد والمجتمع، بما في ذلك ضياع الحقوق، وانتشار الظلم، وإضعاف القيم والأخلاقيات، وارتباطها بالفساد المالي والاجتماعي الذي يهدد استقرار المجتمع.

كما ركّزت الفعالية على أهمية التزام أفراد المجتمع بالنزاهة والعدل في جميع تعاملاتهم المالية والاجتماعية، وتعزيز روح المسئولية والوعي الديني والتربوي لدى الشباب، لتكون الوسيلة الفاعلة لمكافحة الفساد وترسيخ القيم الأخلاقية.

ترسيخ قيم الوسطية والانتماء الوطني

وتؤكد الندوة على دور مثل هذه الأنشطة في بناء جيل واعٍ قادر على حماية المجتمع وتحقيق العدالة، وترسيخ قيم الوسطية والانتماء الوطني، بما يُسهم في استقرار المجتمع وتعزيز تماسكه.

