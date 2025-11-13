تشكيل مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

أعلن منتخب الإمارات ونظيره العراقي تشكيل فريقيهما للمواجهة، المقرر أن تجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخبان الإماراتي والعراقي قد فشلا في التأهل المباشر إلى كأس العالم من الدور السابق من التصفيات الآسيوية، بعدما خطف منتخبا السعودية وقطر بطاقتي التأهل المباشرتين عن مجموعتيهما، ليضطر وصيفا المجموعتين، العراق والإمارات، إلى خوض مواجهة فاصلة في الدور الخامس من التصفيات.

تشكيل العراق أمام الإمارات

تشكيل منتخب الإمارات أمام العراق

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبن فيليب، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: عبدالله رمضان، يحيى نادر، حارب عبدالله.

خط الهجوم: لوان بيريرا، نيكولاس خيمينيز، سلطان عادل

