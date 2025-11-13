الأهلي يتوج ببطولة دوري المرتبط لسيدات السلة لموسم 2025-2026

18 حجم الخط

توج النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، بعد فوز فريق الناشئات تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 62-43 في إياب نصف نهائي البطولة.

وجاءت نتائج المباراة مقسمة على الفترات الأربع كالتالي:

الفترة الأولى: 16-7

الفترة الثانية: 31-15

الفترة الثالثة: 47-30

الفترة الرابعة: 62-43

وبهذا الفوز حسم الأهلي لقب دوري المرتبط مبكرا، دون انتظار نتيجة مباراة السيدات، التي ستقام لاحقا على صالة الشباب والرياضة.

وكان الفريق الأحمر فاز في لقاءات الذهاب على مستوى الكبار والصغار، قبل أن يحقق التفوق في مباراة الإياب بمنافسات الناشئات، ليصل رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق السكندري، علما بأن نظام البطولة يمنح الفائز نقطتين، والخاسر نقطة واحدة.

