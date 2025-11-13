الأهلي يفقد جراديشار في أول مباراتين بدوري أبطال إفريقيا

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف السلوفيني نيتيس جراديشار، لاعب الفريق من مواجهة شبية القبائل الجزائري في الجولة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الطرد الذي تلقاه خلال مواجهة فريقه أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من البطولة ذاتها.

وقال المصدر إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رفض التظلم المقدم من النادي الأهلي لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم جراديشار، خلال مواجهة إيجل نوار البوروندي.

وأكد أن لجنة الانضباط بالكاف رفضت الطلب المقدم من النادي بإلغاء البطاقة، مشيرا إلى أن المهاجم سيغيب عن صفوف الفريق في أول مباراتين بدور المجموعات أمام شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، تنفيذا لعقوبة الإيقاف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.