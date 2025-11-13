مالية كفر الزيات يفوز على السكة الحديد 2-1 في دوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، حقق فريق مالية كفر الزيات الفوز على نظيره السكة الحديد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

حكام مباريات الجولة 12 من دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن أسماء حكام مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 8 مواجهات بواقع 5 يوم الخميس و2 يوم الجمعة ومباراة واحدة يوم السبت.

وافتتحت الجولة في الثامن من نوفمبر الحالي بفوز لافيينا على مضيفه المنصورة بهدف دون رد.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 13 نوفمبر 2025

- بلدية المحلة × القناة (2:30 – ملعب بلدية المحلة): صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)، محمد إيهاب وسيد أبو خاطر (مساعدين)، عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا)، أدم علي حسن (مقيمًا للحكام)، عبد المنعم بدران (مراقبًا).

- بترول أسيوط × المصرية للاتصالات (2:30 – ملعب بترول أسيوط): إسلام أبو شنب (حكمًا للساحة)، هشام صبري وفرج أبو الحسن (مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد هنادي (مقيمًا للحكام)، أحمد حسن أبوطالب (مراقبًا).

- السكة الحديد × مالية كفر الزيات (5 مساء – ملعب بتروسبورت): أحمد ناصر (حكمًا للساحة)، طه سيد وأحمد عبد النعيم(مساعدين)، حسام جمال (حكمًا رابعًا)، محمد علي شطا (مقيمًا للحكام)، أيمن حسان (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × أسوان (2:30 – ملعب السلام): محمد رمضان (حكمًا للساحة)، محمد أبو العزايم ومحمد أحمد عطية (مساعدين)، أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا)، مجدي كامل (مقيمًا للحكام)، صابر الشوادفي (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × بروكسي (2:30 – ملعب أبوقير): مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، هشام ربيع ومحمد حمدي غزال (مساعدين)، خير الله سليمان (حكمًا رابعًا)، محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، يوسف خليفة (مراقبًا).

مباراتا الجمعة 14 نوفمبر 2025

- طنطا × ديروط (2:30 – ملعب طنطا): محمد عبد العواض (حكمًا للساحة)، أسامة هشام ومحمد حسين(مساعدين)، محمد أحمد رجب (حكمًا رابعًا)، مصطفى الكومي (مقيمًا للحكام)، سمير سعد (مراقبًا).

- مسار × الداخلية (2:30 – ملعب بتروسبورت): عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة)، وجيه الصيرفي ومحمد رفعت (مساعدين)، محمد حسن الذل (حكمًا رابعًا)، وائل مصطفى (مقيمًا للحكام)، منتصر السيد (مراقبًا).

مباراة السبت 15 نوفمبر 2025

- راية × الترسانة (2:30 – ملعب الإسكندرية): أحمد ناجي (حكمًا للساحة)، طه عبد العال ومحمود عبد السلام (مساعدين)، محمد الجبالي (حكمًا رابعًا)، سامي أحمد (مقيمًا للحكام)، أحمد الشاذلي (مراقبًا).

