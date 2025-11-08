السبت 08 نوفمبر 2025
لافيينا يفوز علي المنصورة بهدف نظيف في دوري المحترفين

دوري المحترفين، حقق فريق لافيينا الفوزعلى حساب نظيره المنصورة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

 

نتائج مباريات في الجولة الـ 11 

بروكسي ضد طنطا 2ـ1

وي ضد المنصورة 0ـ0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3ـ1

لافيينا ضد راية - 0ـ0

مالية كفر الزيات ضد الإنتاج الحربي - 2ـ0

ديروط ضد بترول أسيوط - 0ـ1

القناة ضد مسار ـ 1ـ1

أسوان ضد أبو قير للأسمدة - 1ـ3

الداخلية ضد السكة الحديد - 2ـ2

