لافيينا يفوز علي المنصورة بهدف نظيف في دوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، حقق فريق لافيينا الفوزعلى حساب نظيره المنصورة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

نتائج مباريات في الجولة الـ 11

بروكسي ضد طنطا 2ـ1

وي ضد المنصورة 0ـ0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3ـ1

لافيينا ضد راية - 0ـ0

مالية كفر الزيات ضد الإنتاج الحربي - 2ـ0

ديروط ضد بترول أسيوط - 0ـ1

القناة ضد مسار ـ 1ـ1

أسوان ضد أبو قير للأسمدة - 1ـ3

الداخلية ضد السكة الحديد - 2ـ2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.