الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حكام مباريات الجولة الـ12 في دوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين. 

وتشهد الجولة 8 مواجهات بواقع 5 يوم الخميس و2 يوم الجمعة ومباراة واحدة يوم السبت، علمًا بأن هذه الجولة افتتحت في الثامن من نوفمبر الجاري بفوز لافيينا على مضيفة المنصورة بهدف دون رد.

وقد جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 13 نوفمبر 2025

- بلدية المحلة × القناة (2.30 – ملعب بلدية المحلة): صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)، محمد إيهاب وسيد أبو خاطر (مساعدين)، عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا)، أدم علي حسن (مقيمًا للحكام)، عبد المنعم بدران (مراقبًا).

- بترول أسيوط × المصرية للاتصالات (2.30 – ملعب بترول أسيوط): إسلام أبو شنب (حكمًا للساحة)، هشام صبري وفرج أبو الحسن(مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد هنادي (مقيمًا للحكام)، أحمد حسن أبوطالب (مراقبًا).

- السكة الحديد × مالية كفر الزيات (2.30 – ملعب بتروسبورت): أحمد ناصر (حكمًا للساحة)، طه سيد وأحمد عبد النعيم(مساعدين)، حسام جمال (حكمًا رابعًا)، محمد علي شطا (مقيمًا للحكام)، أيمن حسان (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × أسوان (2.30 – ملعب السلام): محمد رمضان (حكمًا للساحة)، محمد أبوالعزايم ومحمد أحمد عطية(مساعدين)، أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا)، مجدي كامل (مقيمًا للحكام)، صابر الشوادفي (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × بروكسي (2.30 – ملعب أبوقير): مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، هشام ربيع ومحمد حمدي غزال (مساعدين)، خير الله سليمان (حكمًا رابعًا)، محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، يوسف خليفة (مراقبًا).

مباراتا الجمعة 14 نوفمبر 2025

- طنطا × ديروط (2.30 – ملعب طنطا): محمد عبد العواض (حكمًا للساحة)، أسامة هشام ومحمد حسين(مساعدين)، محمد أحمد رجب (حكمًا رابعًا)، مصطفى الكومي (مقيمًا للحكام)، سمير سعد(مراقبًا).

- مسار × الداخلية (2.30 – ملعب بتروسبورت): عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة)، وجيه الصيرفي ومحمد رفعت (مساعدين)، محمد حسن الذل (حكمًا رابعًا)، وائل مصطفى (مقيمًا للحكام)، منتصر السيد(مراقبًا).

مباراة السبت 15 نوفمبر 2025

- راية × الترسانة (2.30 – ملعب الإسكندرية): أحمد ناجي (حكمًا للساحة)، طه عبد العال ومحمود عبد السلام (مساعدين)، محمد الجبالي (حكمًا رابعًا)، سامي أحمد (مقيمًا للحكام)، أحمد الشاذلي (مراقبًا).

