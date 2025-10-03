الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

السفاح يريدها نارًا مشتعلة

 قل ما شئت عنه كلب مسعور.. ثور هائج.. شيطان مارد إنه المجرم السفاح بنيامين نتنياهو كبير الصهاينة الذي يعيث في الأرض فسادا، ويحل لنفسه سفك دماء المدنيين العزل في أرض فلسطين المحتلة.. 

ويمارس جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ويتخذ من الجوع سلاحًا للقتل في قطاع غزة، على مرآى ومسمع من العالم، وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية دون حساب أو عقاب بدعم أمريكى سياسي وعسكري لا يتوقف.. 

المجرم السفاح تجرأ بمحاولته الفاشلة في اغتيال الوفد الفلسطيني المفاوض في دولة قطر العربية أن يطالب الدول المستضيفة لهم بطردهم أو محاكمتهم، ويدعى أنه في حالة حرب على الإرهاب في غزة والقدس وغيرهما، وهو يدرك أنه الإرهابي الأكبر في المنطقة ومجرم حرب ويرتكب جرائم ضد الإنسانية ويحاكم عليها وضد الأعراف والمواثيق الدولية.. 

 

العالم بأكمله يدرك حقيقة الصهاينة في احتلال أراضي عربية فلسطينية ولبنانية وسورية وأردنية ولا يطالب المحتلين بالانسحاب، بل مستمرون في ممارسة أعمالهم الإجرامية بتلك الأراضي المحتلة في غياب متعمد من المجتمع الدولى بحماية أمريكية ودول أوروبية.. 

 

ويبقى العدوان على سيادة دولة قطر الخطر الأكبر رغم الاعتذار عن انتهاك السيادة القطرية، لإنها الحليف الاستراتيجي للأمريكان، وعلى أرضها قاعدة أمريكية وتلعب دور الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.. 

وهو ما أثار موجة احتجاج وتنديد دولية واسعة، وهو يؤكد فجور السفاح القاتل في العدوان السافر وممارسته البلطجة بكافة أشكالها وتوجهه لقتل عملية التفاوض وبرهان واضح بفقدان الثقة تجاه أمريكا في أنها تسعى للسلام في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة..

 

على العموم هذا السفاح مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يتعمد فى خرق كل القوانين الدولية في غياب الدور الدولي لردع الصهاينة عن مواصلة هذه البلطجة.. 

 

صور القتل المتعمد والتدمير والتجويع التى تبث على الهواء ويشاهدها العالم كله تحرك شعوب العالم، ولكن قيادتها تكتفى بالشعارات والتنديد وشجب الإرهاب والمطالبات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع..

وزير الطيران ليس ساحرا ولا محظوظا

محطات صعبة من تاريخ مصر

الكل يخشى غضب الأمريكان والسفاح يحتمى بهم ولكن لا يمكن لأحد أن يصدق أن جرائم الصهاينة المتعددة أحادية دون مشاركة الأمريكان، لأن السفاح لا يمكن أن يخطو خطوة نحو ارتكاب الجرائم  دون موافقة البيت الأبيض.. 

العرب عليهم أن يدركوا أن الخطر قادم مادام هناك مجنون وشيطان مارد في المنطقة يريدها نارًا مشتعلة في المنطقة، وعليهم أن يستعدوا لحماية أراضيهم ولا يسمحوا للمجنون أن يمارس عربدته بالمنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم ضد الانسانية جرائم الحرب دعم أمريكى فلسطين المحتلة قطاع غزة الصهاينة الحرب في قطاع غزة التطهير العرقي الإبادة الجماعية نتنياهو فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي مجدى الشيخ

مواد متعلقة

تصريح ترامب يعني الاحتلال أم انسحاب الصهاينة؟

السفاح وضحاياه.. ووثيقة فرانكلين التاريخية

مصر التي حطّمت مخطط التهجير

لو لم تكن ناقدا تصبح بوقا

مخطط الخونة وتضحيات المصريين

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads