وزير الطيران ليس ساحرا ولا محظوظا

حالة الاستقرار والهدوء التى يشهدها قطاع الطيران المدني خلال هذه الفترة لها أكثر من تفسير، منها أن كل مسئول فى القطاع يدرك مهام وظيفته بشكل مؤقت، وأنا أقصد وظيفته لأنه غير مخلد فى هذه الوظيفة القيادية، فدوام الحال من المحال، وأيضا يدرك أن هناك قائدا يرصد باهتمام كل صغيرة وكبيرة..

وهم جميعا فى مرمى البصر إنه الدكتور طيار سامح الحفنى وزير الطيران المدني ذلك القائد المحنك والإدارى الفذ الذى يملك خبرات سنين طوال وعلم لا محدود وتواضع ليس له مثيل فى القطاع ومثل يحتذى به للجميع.

الاستقرار والهدوء في القطاع هو طريق العبور للنجاحات والإنجازات التى تحققت خلال فترة قصيرة من الوزارة الجديدة، التى من المتوقع أن تنهض لمستويات أعلى خلال الفترة القادمة، بالتحدى والإرادة القوية التى يتميز بها وزير الطيران، برغم أنه دائما مايردد أن القطاع لديه تحديات جسام وليس فى أحسن حال..

ولكننا قادرون على مواجهة كافة التحديات والانطلاق لما فيه خير للبلاد، وقطاع الطيران يعد أحد ركائز الاقتصاد القومى من خلال التطوير والتحديث الذى يشمل كافة أنشطته بالمستوى الذى يليق بتاريخ وريادة مصر فى هذا النشاط.

وزير الطيران ليس ساحرا ولا صاحب حظ جعله يرتقى بالقطاع فى مدة وجيزة من توليه المهمة، التى وصفها خبراء الطيران بالصعبة، ولكن لديه خارطة طريق بدأ تنفيذها منذ اليوم الأول من تولى المسئولية، وكان فى مقدمة أولوياته المطارات والنقل الجوي، فكان له ما أراد من طموحات حيث تحققت الانطلاقة الكبري..

وأصبح لدينا مطارات تضاهى المطارات العالمية، وشركة طيران وطنية تخطو خطوات ثابتة من تعظيم الأسطول الجوى والإيرادات التى فقدتها لعدة سنوات.

وانطلقت مسيرة النجاح وكلاهما يحصد الجوائز الدولية وشهادات المنظمات والهيئات الدولية باستحقاق، ولكن هناك ظاهرة تستحق الوقوف عندها وهى أن بعض المسئولين يتخذون من مناصبهم ثكنات مدرعة، ويتخذون من مكاتبهم مقرا دائما لهم لا يفضلون القيام بجولات داخل أنشطتهم للتعرف عن كثب على سير العمل، والسلبيات التى فى حاجة للإصلاح..

ويكتفون بعقد الاجتماعات وإصدار التوجيهات وغاب عنهم أن الجولات الميدانية أهم ألف مرة من التواجد داخل المكاتب المغلقة.



يبقى التحدى الأكبر وهو المشروع العملاق مبنى الركاب الرابع الذى يعتبر أهم المشروعات للطيران المدنى حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 30 مليون راكب سنويا، وهو ما يزيد عن طاقة مبانى الركاب الثلاث بمطار القاهرة الدولي.

الكل يرصد ويترقب موعد انطلاق المشروع الذي اقترب، وهو بمثابة أهم المشروعات لدى المطارات، وأزعم أن وزير الطيران يسير بخطى ثابتة نحو انطلاق صافرة البداية.

