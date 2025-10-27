الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
الحفني وتحديات الطيران المدني

 واجه الطيران المدني المصري تحديات كُثُر منذ أحداث 25 يناير 2011، مرورًا بجائحة كورونا التي تُعد من أقوى الأزمات، والتي تفوق الأزمة المالية العالمية نظرًا لتأثيرها المباشر على كافة الأنشطة الاقتصادية، ومنها الطيران المدني العالمي.. 

 

معظم دول العالم قامت بتقليص العمالة وتخفيض الأجور سواء بالمطارات أو شركات الطيران، بينما كان الحال في الطيران المدني المصري مختلفًا تمامًا، ولم تتضرر مصالح العاملين رغم الخسائر المالية التي تكبدها القطاع.. 

 

وزراء كُثُر تولّوا المسئولية في أوقات صعبة، منهم من بذل جهدًا حسب إمكانياته، ومنهم من فَقَد التعامل مع الأزمات سواء كانت محلية أو عالمية وغادر دون أن يترك بصمة يُشار إليها.. المسئولون نوعان: الأول لديه فكر وعلم وخبرة في مجال الطيران، والآخر لا حول له ولا قوة، ولسان الخبراء يقول: الدنيا حظوظ..

 

اليوم اختلفت الصورة التي كانت في زمن الماضي الحزين الضبابية، فأصبحت طبيعية ومشرقة بعد أن تم تصحيح الأوضاع بشكل علمي، وكانت الانطلاقة مع تولي الدكتور طيار سامح الحفني الحقيبة الوزارية للطيران المدني في التعديل الوزاري الأخير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي..

الذي يملك كل مقومات النجاح، ولم لا وهو لديه خبرة سنين طوال في هذا المرفق الحيوي، وتولّى العديد من المناصب رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيسًا لسلطة الطيران المدني، ومندوب مصر لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، والأهم أن لديه إصرارًا وإرادة وتحديًا لتحقيق ما عجز عن تحقيقه الآخرون من خلال استراتيجية محكمة.

 

وزير الطيران دائمًا لديه فكر خارج الصندوق، وهو ما يميّزه عن غيره ويجعل مسيرته في القطاع بخطى ثابتة للأمام.. الوزير يدرك مدى التحديات منذ اليوم الأول لتولّيه المسؤولية، وقَبِل التحدي، وها نحن الآن بعد مرور عام من تولّي المهمة نرى مطاراتنا تُضاهي المطارات العالمية من حيث التطوير والتحديث والبنية التحتية وخدمات المسافرين، إضافة إلى الأمن والأمان.. 

وكانت الجهود المضنية للشركة الوطنية التي تم تقليص خسائرها خلال عام والعمل على تعظيم أسطولها الجوي، وهو ما كان في نظر الأغلبية مهمة صعبة، وهذا النجاح متواصل لباقي أنشطة القطاع الحيوي الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد القومي.

 

التحديات لم تتوقف، فما زال الكثير في الطريق، أهمها مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي الجديد بطاقة استيعابية 30 مليون راكب سنويًا، مشروع ضخم، وهو ما يمثّل الهرم الرابع بالمطار، وأيضًا التحول الرقمي وطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.

مصر القوية بوابة أمل وعلى أرضها تأتي الحلول

مطار القاهرة يصنع الفارق بهمم الرجال

تلك التحديات، لحُسن الطالع، أنها تأتي في وجود الحفني وزيرًا للطيران، الذي أزعم أنه قادر على تحمّل المهمة الصعبة بنجاح، لأن من بين صفاته إرادة قوية وعزيمة لا تنتهي.. عمومًا، الطيران المدني في عهده شكل تاني وصورة مضيئة بعد أن أشرقت شمس يوم جديد على الطيران المدني المصري.

الجريدة الرسمية