مطار القاهرة يصنع الفارق بهمم الرجال

لم يكن إعلان المجلس العالمي للمطارات عن فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة الريادة في الاستدامة للمطارات الكبرى في أفريقيا أمرًا يمر مرور الكرام، إنما كان نتيجة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحق عازر العاشق لاستمرارية النجاحات والإنجازات..

وأيضًا جهود الدكتور محمد شربي رئيس قطاع السلامة والجودة صاحب العقلية المتميزة والإصرار على التميز، ولذا كان الفوز نتيجة طبيعية للأداء والثقة بالنفس والتميز في العمل الذي يصب في النهاية لمصلحة مطارات القاهرة.

لقد جاءت الجائزة بإجماع المجلس العالمي للمطارات لأن مطار القاهرة قام بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة المجالات، والتي تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واستخدام الطاقة النظيفة التي تتمثل في الطاقة الشمسية، وتخفيض الانبعاثات الكربونية داخل وخارج مهبط الطائرات، وحسن إدارة منظومة المخلفات الصلبة والخطرة..

كل هذه الجهود كانت سببًا في الإجماع على قرار فوز مطار القاهرة بجائزة الريادة، بعد تقديم الميناء ملفا شاملا يوضح دور مطار القاهرة في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة من خلال الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، وتم تقييمها من قبل المجلس العالمي.

أرى أن مطار القاهرة ينطلق من نجاح إلى نجاح ويحقق إنجازات على أرض الواقع في شتى المجالات، لأنه يمتلك قيادة رشيدة تعمل في صمت بلا ضجيج، ولديها خبرة سنوات طوال في عالم المطارات وأدوات التميز..

وبالفعل أصبح مطار القاهرة بوابة مصر الأولى ونموذجًا فريدًا في الاستدامة، وكانت الجائزة حصيلة العمل الجاد والجهود التي بذلت من قطاع السلامة والجودة بدعم مطلق من رئيس شركة الميناء.

على العموم، الطيران المدني بشكل عام في عهد الدكتور سامح الحفني شكل تاني من النجاحات والإنجازات في شتى أنشطته، مطارات ونقل جوي تخطف الأنظار، واستحقاق من الهيئات والمنظمات العالمية التي تؤكد أن المسار في الطريق الصحيح.

ولكن المشوار طويل لأن كل يوم فيه جديد، خاصة في ظل المنافسات في مجال الطيران المدني التي لا تنقطع والتحديات الصعبة التي تواجه القطاع، ولكن بالإصرار والتحدي يتم مواجهة التحديات وعبور الأزمات بهمم الرجال وعزيمة الأقوياء أصحاب العلم والفكر والإدارة والخبرة، وجميعهم يصنع الفارق.

