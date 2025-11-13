الخميس 13 نوفمبر 2025
محافظات

أسنان الفيوم تنظم يوما علميا للتدريب علي استخدامات الليزر في علاج اللثة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم:  إن كلية طب الأسنان نظمت يوما عالميا لاستخدام الليزر في الأسنان، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالكلية، شمل اليوم  محاضرة حول تطبيقات جهاز الليزر في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى ورشة عمل للتدريب على كيفية تشغيل الجهاز واستخداماته في مختلف تخصصات طب الأسنان.

استخدامات الليزر في علاج وتجميل الاسنان

 

تضمن اليوم محاضرة ألقاها الدكتور أيمن الأمين، باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، زميل جامعة Aachen بألمانيا، أوضح خلالها أن الليزر أحدث ثورة في مجال طب الأسنان، محولًا الجراحات المعقدة إلى إجراءات بسيطة وسريعة الشفاء، كما يُستخدم في التجميل لعلاج الابتسامة اللثوية وتبييض الأسنان وتفتيح لون الشفاه، ويُستخدم الليزر في علاج تسوس الأسنان بإزالة الأنسجة المصابة بدقة دون الحاجة للمثقاب التقليدي، كما يلعب دورًا مهمًا في تبييض الأسنان بتفعيل مادة التبييض، كما يساهم الليزر في جراحات اللثة، وعلاج الالتهابات وإعادة تشكيل اللثة "الابتسامة اللثوية"  مع تقليل النزيف والتورم وتسريع الشفاء.

لأول مرة، جامعة الفيوم تدشن الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

​أما في تقويم الأسنان، فيُستخدم في تعديل الأنسجة المحيطة لتسهيل حركة الأسنان والتحكم في الألم، مما يجعله خيارًا متقدمًا وفعّالًا

 

