القاهرة الأعلى، الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية بتنسيق الجامعات2025

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5/ 93.59%

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 295 92.18%

سياسة واقتصاد السويس 291 90.93%

سياسة واقتصاد بني سويف 287.5 89.84%

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق بسهولة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق:

• الضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

• الضغط على "عرض النتيجة".

• ستظهر بطاقة الترشيح التي تتضمن اسم الطالب، الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، ونوع الشعبة.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى وفقًا لكل شعبة على النحو التالي:

النظام الحديث:

• الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%)

• الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%)

• الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%)



النظام القديم:

• الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%)

• الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%)

• الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%)

إجمالي طلاب المرحلة الأولى بلغ أكثر من 94 ألف طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية على النحو التالي:

طب المنيا 384

طب بني سويف 382.5

طب أسيوط 380

طب جنوب الوادي 380

طب الفيوم 379.5

طب الإسكندرية 379.5

طب سوهاج 379

طب الأقصر 379

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

هندسة بترول وتعدين السويس 373



صيدلة أسيوط 373

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة حلوان 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة الإسكندرية 371

حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5

طب بيطري جنوب الوادي 362.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

فني صحي جنوب الوادي 351.5

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام لتنتهي الأحد 10 أغسطس على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.