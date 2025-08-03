لطلاب النظام القديم، على حسب مجموعك اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لطلاب النظام القديم لطلاب الشعبة العلمية

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية للنظام القديم، وفيما يلى الحدود الدنيا بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية نظام قديم.

طب بيطري جنوب الوادي 362.5

طب المنيا 384

طب بني سويف 382.5

طب أسيوط 380

طب جنوب الوادي 380

طب الفيوم 379.5

طب الإسكندرية 379.5

طب سوهاج 379

طب الأقصر 379

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

صيدلة أسيوط 373

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة حلوان 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة الإسكندرية 371

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

هندسة بترول وتعدين السويس 373

حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359

فني صحي جنوب الوادي 351.5

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

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