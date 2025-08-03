لطلاب النظام القديم، على حسب مجموعك اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.
الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لطلاب النظام القديم لطلاب الشعبة العلمية
وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية للنظام القديم، وفيما يلى الحدود الدنيا بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية نظام قديم.
- طب بيطري جنوب الوادي 362.5
- طب المنيا 384
- طب بني سويف 382.5
- طب أسيوط 380
- طب جنوب الوادي 380
- طب الفيوم 379.5
- طب الإسكندرية 379.5
- طب سوهاج 379
- طب الأقصر 379
- طب بيطري سوهاج 358.5
- طب بيطري المنيا 357.5
- طب بيطري أسيوط 356.5
- صيدلة سوهاج 374.5
- صيدلة جنوب الوادي 374
- صيدلة الفيوم 373.5
- صيدلة أسيوط 373
- صيدلة بني سويف 372.5
- صيدلة القاهرة 372.5
- صيدلة عين شمس 371.5
- صيدلة الزقازيق 371.5
- صيدلة حلوان 371
- صيدلة دمنهور 371
- صيدلة الإسكندرية 371
- صيدلة المنيا 373.5
- علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
- هندسة بترول وتعدين السويس 373
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
- علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
- حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
- فني صحي جنوب الوادي 351.5
رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”
خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق
• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.
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