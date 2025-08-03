نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية 2025
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.
وجاء الحد الأدنى للكليات الأدبية كالتالي:
كلية السياسة والاقتصاد والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 287.5
كلية ألسن 280.5
كلية إعلام 277.5
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة 273.5
كلية الإدارة ونظم المعلومات 273
كلية آثار 263.5
رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”
خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق
• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.
جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.
الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2025
هندسة بترول وتعدين السويس 305
طب القاهرة 303.5
طب المنصورة 303.5
طب الزقازيق 303
طب الإسكندرية 302.5
طب فاقوس 302.5
طب دمياط 302.5
طب كفر الشيخ 301.5
طب طنطا 301.5
طب عين شمس 301
طب بورسعيد 300.5
طب سوهاج 300.5
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
طب بنها 300.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
طب حلوان 300
طب السويس 299.5
طب الفيوم 299.5
طب بني سويف 299
طب جنوب الوادي 299
طب الاقصر 298.5
طب العريش 298.5
طب المنيا 298.5
طب أسيوط 298.5
طب أسنان المنصورة 298
طب الوادي الجديد 298
طب أسوان 298
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
طب أسنان الزقازيق 297.5
طب أسنان كفر الشيخ 297.5
طب أسنان جنوب الوادي 297.5
طب أسنان طنطا 297
طب أسنان عين شمس 297
صيدلة سوهاج 297
طب أسنان الإسكندرية 297
طب أسنان القاهرة 297
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
طب أسنان المنيا 297
طب أسنان أسيوط 297
طب أسنان المنوفية 296.5
طب أسنان السويس 296.5
طب أسنان بني سويف 296.5
طب أسنان الفيوم 296.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
صيدلة جنوب الوادي 296
صيدلة أسيوط 295.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
صيدلة الزقازيق 295.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
علاج طبيعي قناة السويس 295
علاج طبيعي بورسعيد 295
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295
هندسة الزقازيق 295
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
صيدلة المنيا 295
علاج طبيعي بنها 295
هندسة عين شمس 295
صيدلة طنطا 295
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