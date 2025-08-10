الأحد 10 أغسطس 2025
الفيوم تحصد المركز الأول في طب الأسنان بمسابقة IDEX CUP

الفائزون، فيتو

قالت الدكتورة لمياء إبراهيم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم: إن طلابا حصلوا على المركز الثالث جماعي، والمركز الأول فردي في تخصص طب أسنان الأطفال، والمركز الأول فردي في تخصص طب الفم وعلاج اللثة، من بين 35 جامعة مشاركة في مسابقة IDEX CUP.

 مسابقة IDEX CUP؟

وأضافت عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، أن  مسابقة IDEX CUP،  تمثل جزءا من فعاليات أكبر معرض ومؤتمر لطب الأسنان في مصر وإفريقيا IDEX Egypt 2025، وأقيم في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 7 حتى 9 أغسطس 2025.

فيما قالت الدكتورة مها القرشي، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب، أن IDEX Egypt 2025 يضم فعاليات متنوعة من ضمنها مسابقة IDEX CUP وهي مسابقة مخصصة لفرق طب الأسنان وتهدف إلى توفير منصة للمنافسة والتبادل العلمي.

الفيوم طب الأسنان شؤون التعليم والطلاب كلية طب الاسنان بجامعة الفيوم مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات كلية طب الأسنان

