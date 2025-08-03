تنسيق الثانوية العامة 2025، كل ما تريد معرفته عن القبول بالكليات والمعاهد
تنسيق الجامعات 2025، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، حيث جاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام حديث) بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025، على النحو التالي:
هندسة بترول وتعدين السويس 305
طب القاهرة 303.5
طب المنصورة 303.5
طب الزقازيق 303
طب الإسكندرية 302.5
طب فاقوس 302.5
طب دمياط 302.5
طب كفر الشيخ 301.5
طب طنطا 301.5
طب عين شمس 301
طب بور سعيد 300.5
طب سوهاج 300.5
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
طب بنها 300.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
طب حلوان 300
طب السويس 299.5
طب الفيوم 299.5
طب بني سويف 299
طب جنوب الوادي 299
طب الاقصر 298.5
طب العريش 298.5
طب المنيا 298.5
طب أسيوط 298.5
طب أسنان المنصورة 298
طب الوادي الجديد 298
طب أسوان 298
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
طب أسنان الزقازيق 297.5
طب أسنان كفر الشيخ 297.5
طب أسنان جنوب الوادي 297.5
طب أسنان طنطا 297
طب أسنان عين شمس 297
صيدلة سوهاج 297
طب أسنان الإسكندرية 297
طب أسنان القاهرة 297
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
طب أسنان المنيا 297
طب أسنان أسيوط 297
طب أسنان المنوفية 296.5
طب أسنان السويس 296.5
طب أسنان بني سويف 296.5
طب أسنان الفيوم 296.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
صيدلة جنوب الوادي 296
صيدلة أسيوط 295.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
صيدلة الزقازيق 295.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
علاج طبيعي قناة السويس 295
علاج طبيعي بورسعيد 295
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295
هندسة الزقازيق 295
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
صيدلة المنيا 295
علاج طبيعي بنها 295
هندسة عين شمس 295
صيدلة طنطا 295
صيدلة المنوفية 294.5
صيدلة بور سعيد 294.5
صيدلة عين شمس 294.5
صيدلة دمنهور 294.5
صيدلة القاهرة 294.5
صيدلة الإسكندرية 294.5
صيدلة بني سويف 294.5
علاج طبيعي السويس 294.5
علاج طبيعي القاهرة 294.5
علاج طبيعي بني سويف 294.5
صيدلة ج الوادي الجديد 294
صيدلة مدينة السادات 294
صيدلة حلوان 294
صيدلة الفيوم 294
هندسة جنوب الوادي 293.5
هندسة دمياط 293.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
هندسة سوهاج 293
هندسة بور سعيد 293
هندسة طنطا 292.5
هندسة بنها 292
هندسة كفر الشيخ 292
هندسة بنها بشبرا 291.5
هندسة حلوان 291
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
هندسة السويس 290.5
هندسة الإسكندرية 290.5
هندسة حلوان بالمطرية 290
هندسة الفيوم 289.5
هندسة أسيوط 289
هندسة بني سويف 288.5
هندسة أسوان 288.5
هندسة المنيا 288
هندسة الطاقة أسوان 287.5
هندسة الوادي الجديد 287.5
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تخطيط عمراني القاهرة 284
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث) بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025.
وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5
ألسن كفر الشيخ 297
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295
ألسن عين شمس 292
سياسة واقتصاد السويس 291
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290
إعلام القاهرة 288.5
ألسن الفيوم 288.5
سياسة واقتصاد بني سويف 287.5
ألسن الغردقة 286
إعلام عين شمس 285
ألسن بني سويف 285
ألسن المنيا 283.5
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 282
ألسن أسوان 281.5
ألسن الأقصر 280.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280
إعلام بني سويف 279
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5
إعلام جنوب الوادي 277.5
آثار القاهرة 274.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5
آثار دمياط 274
آثار عين شمس 273.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273
حقوق بور سعيد 271.5
آثار الفيوم 271.5
آثار أسوان 269.5
آثار ولغات مطروح 269
آثار الأقصر 268
آثار جنوب الوادي 265.5
حقوق سوهاج 265.5
حقوق جنوب الوادي 264
آثار سوهاج 263.5
تربية الزقازيق 262
حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية الإسكندرية 260.5
تربية عين شمس 260.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5
آداب القاهرة 258
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258
تربية المنصورة 257
تربية بور سعيد 256
فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5
تربية بنها 255.5
تجارة القاهرة 254.5
تربية طنطا 254.5
تربية دمنهور 253
فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5
تجارة جنوب الوادي 251.5
تجارة عين شمس 251.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5
آداب انتساب موجه القاهرة 251.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 251
آداب عين شمس 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 250
تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5
حقوق أسوان 249.5
تجارة الإسكندرية 249
تربية كفر الشيخ 249
تربية المنيا 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248
آداب الإسكندرية 248
تجارة دمياط 248
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247
تربية مطروح 247
حقوق كفر الشيخ 247
آداب انتساب موجه عين شمس 247
تجارة الزقازيق 246.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5
تربية حلوان 245.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 245
آداب حلوان 244.5
تربية بنات عين شمس 244
تربية مدينة السادات 244
تربية السويس 244
تجارة بنها 243.5
آداب انتساب موجه حلوان 243.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5
دار العلوم القاهرة 243.5
تربية دمياط 242.5
تجارة المنصورة 242.5
تربية الفيوم 242
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242
حقوق المنيا 241.5
آداب بنها 241.5
تجارة انتساب موجه بنها 241
حقوق انتساب موجه أسوان 241
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240
تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5
آداب انتساب موجه بنها 239.5
تربية الغردقة 239.5
تجارة أسوان 239
تجارة انتساب موجه دمياط 239
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5
تربية أسوان 238.5
تجارة دمنهور 238.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 238
آداب بنات عين شمس 237
تربية بني سويف 237
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 236.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تجارة انتساب موجه المنصورة 236
تجارة انتساب موجه دمنهور 236
تجارة بني سويف 235.5
تجارة طنطا 235.5
تربية أسيوط 235.5
تجارة أسيوط 235
تجارة بور سعيد 235
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235
تجارة السويس 234.5
تربية سوهاج 234.5
تجارة انتساب موجه أسوان 234.5
تربية الاقصر 234
تجارة كفر الشيخ 234
تربية الوادي الجديد 233.5
تجارة سوهاج 233.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233
تجارة العريش 233
حقوق الفيوم 233
تجارة انتساب موجه طنطا 233
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم)
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.
وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:
طب المنيا 384
طب بني سويف 382.5
طب أسيوط 380
طب جنوب الوادي 380
طب الفيوم 379.5
طب الإسكندرية 379.5
طب سوهاج 379
طب الأقصر 379
صيدلة سوهاج 374.5
صيدلة جنوب الوادي 374
صيدلة الفيوم 373.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
صيدلة المنيا 373.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
هندسة بترول وتعدين السويس 373
صيدلة أسيوط 373
صيدلة بني سويف 372.5
صيدلة القاهرة 372.5
صيدلة عين شمس 371.5
صيدلة الزقازيق 371.5
صيدلة حلوان 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة الإسكندرية 371
حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
طب بيطري جنوب الوادي 362.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
طب بيطري سوهاج 358.5
طب بيطري المنيا 357.5
طب بيطري أسيوط 356.5
فني صحي جنوب الوادي 351.5
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام قديم)
وفي سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام قديم) بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.
وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
تجارة وإدارة أعمال حلوان 278.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 274
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5
حقوق بورسعيد 270.5
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي تنسيق الجامعات 2025
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