لأول مرة، جامعة الفيوم تدشن الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، افتتح اليوم الأربعاء، فعاليات الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"، الذي ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب على مستوى كليات الجامعة، بالمكتبة المركزية.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن فعاليات الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك" تُقام للمرة الأولى بجامعة الفيوم، وتهدف إلى إبراز التنوع في الموروث الثقافي المصري عبر العصور.

وقدَّم طلاب الكليات عروضًا لمحاكاة البيئات المصرية المتنوعة من خلال الأزياء التي تجسد الزي البدوي، والزي الريفي، والزي النوبي، والجلباب الصعيدي، بالإضافة إلى ملابس الحضارة الفرعونية، كما تضمن الكرنفال معرضًا للأعمال اليدوية التي أبدعها الطلاب، والتي أبرزت مهاراتهم الفنية ومواهبهم في تشكيل الخامات المختلفة.

ومن المقرر أن تُقيَّم الأعمال المشاركة من قبل لجنة التحكيم التي تضم: الدكتور أحمد صلاح من كلية التربية النوعية، والدكتورة رشا طه عباس، المدرس بكلية الآثار، لاختيار أفضل الكليات المشاركة في الفعالية.

