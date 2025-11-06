بالأسماء، الفائزون في مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت اليوم الخميس احتفالا لختام وإعلان جوائز مسابقة مهرجان "أمير الشعراء"، المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى كليات الجامعة، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2029.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه قد تنافس 45 طالبًا وطالبة في مجال الشعر الفصيح، وتم تصعيد أفضل خمسة نصوص للتصفية النهائية، في حين شارك 60 طالبًا وطالبة في مجال الشعر العامي، تأهّل منهم خمسة طلاب إلى المرحلة الختامية، وقد أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية على النحو التالي:

الفائزون في مجال شعر الفصحى

وقد جاء ترتيب الفائزين في شعر الفصحي: الطالب أحمد خيري عبد القادر – كلية الهندسة، الطالب محمود أحمد عبد الله – كلية الطب البشري، الطالب محمد مجدي عمار – كلية الطب البشري، الطالب يوسف حسام محمود – كلية التربية، الطالب المنذر ياسر ربيع – كلية الهندسة.

الفائزون في مجال الشعر العامي

وجاء ترتيب الفائزين في شعر العامية: الطالبة علياء حسين عبد الستار – كلية الآداب، الطالب أحمد عبد الناصر فيصل – كلية الآداب، الطالب شاهر عبد الرحمن إبراهيم – كلية الطب البشري، الطالب أسامة حسين طه – كلية العلوم، الطالبة ملك عادل عطية – كلية الحقوق.

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع وتبنّي مواهب الطلاب، لما لهذه المواهب من دور مهم في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة، موجّهًا الطلاب إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة " الثقافية والفنية والرياضية " بوصفها جزءًا أساسيًّا من الحياة الجامعية.

