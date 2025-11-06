الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، الفائزون في مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

الفائزون في مسابقة
الفائزون في مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم
18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة نظمت اليوم الخميس احتفالا لختام وإعلان جوائز مسابقة مهرجان "أمير الشعراء"،  المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى كليات الجامعة، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2029.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه قد تنافس 45 طالبًا وطالبة في مجال الشعر الفصيح، وتم تصعيد أفضل خمسة نصوص للتصفية النهائية، في حين شارك 60 طالبًا وطالبة في مجال الشعر العامي، تأهّل منهم خمسة طلاب إلى المرحلة الختامية، وقد  أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية على النحو التالي:

الفائزون في مجال شعر الفصحى

وقد جاء ترتيب الفائزين في شعر الفصحي: الطالب أحمد خيري عبد القادر – كلية الهندسة،  الطالب محمود أحمد عبد الله – كلية الطب البشري، الطالب محمد مجدي عمار – كلية الطب البشري، الطالب يوسف حسام محمود – كلية التربية،  الطالب المنذر ياسر ربيع – كلية الهندسة.

الفائزون في مجال الشعر العامي

وجاء ترتيب الفائزين في شعر العامية: الطالبة علياء حسين عبد الستار – كلية الآداب، الطالب أحمد عبد الناصر فيصل – كلية الآداب، الطالب شاهر عبد الرحمن إبراهيم – كلية الطب البشري، الطالب أسامة حسين طه – كلية العلوم،  الطالبة ملك عادل عطية – كلية الحقوق.

لأول مرة، جامعة الفيوم تدشن الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع وتبنّي مواهب الطلاب، لما لهذه المواهب من دور مهم في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة، موجّهًا الطلاب إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة " الثقافية والفنية والرياضية " بوصفها جزءًا أساسيًّا من الحياة الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم جامعة الفيوم أمير الشعراء الشعر العامى الشعر الفصيح شئون التعليم والطلاب شعر العامية شعر الفصحى نائب رئيس جامعة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 555 معاونًا للنيابة العامة من خريجي دفعة 2020

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 723 وكيلا ومساعدين للنيابة الإدارية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 421 وكيلا عاما للنيابة الإدارية

أسبوع رئاسي حافل: السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. يبحث تطورات الوضع في غزة ووقف الحرب ورفض التهجير مع قادة السعودية وفرنسا واليونان وقطر

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية