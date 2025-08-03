تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025 علمي علوم بالدرجات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالنظام الحديث للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وصل إلى 21 ألفا و825 طالبا.

تسهيلات للطلاب

وتتيح وزارة التعليم العالي للطلاب عدة طرق للاستعلام عن نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي أو استخدام الروابط المباشرة التي يتم توفيرها بشكل دوري، كما يمكنهم متابعة الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة للحصول على أحدث المعلومات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: (الرابط هنا)

موقع التنسيق الإلكتروني: (الرابط هنا)

وكان موقع تنسيق الجامعات أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء أمس السبت، بعد فتحه لمدة 5 أيام لتسجيل رغبات الطلاب.

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2025

هندسة بترول وتعدين السويس 305

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303

طب الإسكندرية 302.5

طب فاقوس 302.5

طب دمياط 302.5

طب كفر الشيخ 301.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301

طب بورسعيد 300.5

طب سوهاج 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300

طب حلوان 300

طب السويس 299.5

طب الفيوم 299.5

طب بني سويف 299

طب جنوب الوادي 299

طب الأقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب أسنان المنصورة 298

طب الوادي الجديد 298

طب أسوان 298

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان طنطا 297

طب أسنان عين شمس 297

صيدلة سوهاج 297

طب أسنان الإسكندرية 297

طب أسنان القاهرة 297

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297

طب أسنان المنيا 297

طب أسنان أسيوط 297

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296

صيدلة المنصورة 296

هندسة المنصورة 296

صيدلة جنوب الوادي 296

صيدلة أسيوط 295.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

علاج طبيعي قناة السويس 295

علاج طبيعي بورسعيد 295

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295

هندسة الزقازيق 295

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295

صيدلة المنيا 295

علاج طبيعي بنها 295

هندسة عين شمس 295

صيدلة طنطا 295

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي السويس 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294

صيدلة مدينة السادات 294

صيدلة حلوان 294

صيدلة الفيوم 294

هندسة جنوب الوادي 293.5

هندسة دمياط 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293

هندسة بور سعيد 293

هندسة طنطا 292.5

هندسة بنها 292

هندسة كفر الشيخ 292

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289

هندسة بني سويف 288.5

هندسة أسوان 288.5

هندسة المنيا 288

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

تخطيط عمراني القاهرة 284

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