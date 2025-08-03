الأحد 03 أغسطس 2025
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية (نظام قديم)

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم).


وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:
طب المنيا 384
طب بني سويف 382.5
طب أسيوط 380
طب جنوب الوادي 380
طب الفيوم 379.5
طب الإسكندرية 379.5
طب سوهاج 379
طب الأقصر 379
صيدلة سوهاج  374.5
صيدلة جنوب الوادي  374
صيدلة الفيوم 373.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
صيدلة المنيا 373.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
هندسة بترول وتعدين السويس 373


صيدلة أسيوط 373
صيدلة بني سويف 372.5
صيدلة القاهرة  372.5
صيدلة عين شمس 371.5
صيدلة الزقازيق 371.5
صيدلة حلوان 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة الإسكندرية 371
حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
طب بيطري جنوب الوادي 362.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
طب بيطري سوهاج 358.5
طب بيطري المنيا 357.5
طب بيطري أسيوط 356.5
فني صحي جنوب الوادي 351.5

 

 رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام  لتنتهي الأحد 10 أغسطس على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

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