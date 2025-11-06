بعد انقضاء الصيف، وصفات من المطبخ لعلاج تصبغات الشمس

18 حجم الخط

التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا بين النساء، خاصة مع الصيف الماضي، الذي واجهناه هذا العام، حيث كانت درجات الحرارة في أعلى معدلاتها، كما كانت الشمس محرقة.





فبعد عدة شهور من التعرض المباشر لشمس الصيف، تبدأ البقع الداكنة والنمش في الظهور تدريجيًا، مما يجعل البشرة تبدو غير موحدة اللون ومرهقة.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الطبيعة — وتحديدًا مطبخنا اليومي — يحمل بين مكوناته حلولًا فعالة يمكنها أن تساعد في تفتيح هذه البقع واستعادة إشراقة البشرة.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الوصفات المنزلية الطبيعية من المطبخ لعلاج التصبغات الناتجة عن الشمس، مع توضيح فوائد كل مكون وطريقة استخدامه بالشكل الأمثل.



أسباب تصبغات الشمس



قبل البدء في العلاج، من المهم فهم السبب. التعرض المفرط لأشعة الشمس يؤدي إلى زيادة إفراز مادة الميلانين في الجلد، وهي المسؤولة عن إعطاء البشرة لونها الطبيعي. ومع الوقت، ومع قلة الترطيب أو الحماية، تتجمع هذه المادة في أماكن معينة، فتظهر على شكل بقع داكنة أو كلف. كما أن التقدم في السن، واستخدام بعض العطور قبل الخروج في الشمس، أو حتى بعض الأدوية، يمكن أن يزيد من حدة هذه المشكلة.

أسباب تصبغات الوجه



نصائح هامة قبل استخدام أي وصفة



اختبري المكونات على منطقة صغيرة من الجلد أولًا لتتأكدي من عدم وجود حساسية.

استخدمي الوصفات مساءً لتجنب تفاعل المكونات مع أشعة الشمس.

لا تهملي الترطيب بعد كل وصفة، فالبشرة التي تعاني من التصبغات تكون حساسة وجافة أحيانًا.



أهم خطوة للحماية من عودة التصبغات هي استخدام واقي الشمس يوميًا، حتى داخل المنزل.

وصفات طبيعية فعالة من المطبخ



1. قناع الزبادي وعصير الليمون والعسل

من أكثر الأقنعة فعالية في تفتيح البقع الناتجة عن الشمس، لأن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُقشّر البشرة بلطف، بينما يساعد عصير الليمون على تفتيح التصبغات، ويعمل العسل كمهدئ ومرطب.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة زبادي طبيعي.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة عسل.

اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط، ثم اشطفي بالماء الفاتر.

ملاحظة: لا تستخدمي هذه الوصفة في الصباح، وتجنبي الليمون إن كانت بشرتك حساسة جدًا.

2. وصفة البطاطس والعسل لتوحيد اللون

تحتوي البطاطس على إنزيم يسمى "الكاتيكولاز" الذي يساعد على تقليل التصبغات، والعسل يعمل على ترطيب وتغذية البشرة.

الطريقة:

ابشري نصف حبة بطاطس طازجة، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي المزيج على المناطق الداكنة لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بماء فاتر.

للحصول على نتيجة ملحوظة، استخدمي الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

3. قناع الكركم واللبن الرائب

الكركم من أقدم أسرار الجمال في الطب الهندي، فهو مضاد قوي للأكسدة والالتهابات، ويساعد في تفتيح البقع الداكنة، بينما يعمل اللبن على تهدئة البشرة وتنظيفها بعمق.

الطريقة:

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة لبن رائب أو زبادي.

يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إن رغبتِ.

ضعي القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. استخدميه مرتين أسبوعيًا لتلاحظي توحد لون البشرة تدريجيًا.

4. وصفة خل التفاح والماء لتقشير التصبغات

خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساهم في تقشير الطبقات السطحية من الجلد وتفتيح البقع، لكن يجب تخفيفه دائمًا لتجنب التهيج.

الطريقة:

امزجي ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من الماء.

باستخدام قطعة قطن، مرري المزيج على المناطق المتصبغة فقط.

اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفي جيدًا بالماء البارد.

استخدميه مرتين أسبوعيًا فقط، ولا تنسي وضع كريم مرطب بعدها مباشرة.

5. قناع الأرز وماء الورد لتفتيح البشرة

مسحوق الأرز من المواد الطبيعية التي تُستخدم لتفتيح لون البشرة في دول آسيا، لأنه غني بفيتامين B والأحماض الأمينية التي تساهم في تجديد الخلايا.

الطريقة:

اطحني ملعقة كبيرة من الأرز الخام حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد حتى تحصلي على معجون متجانس.

ضعي القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا، وستلاحظين نعومة وتفتيحًا ملحوظين مع الوقت.

6. وصفة جل الألوفيرا (الصبار) والنشا

الألوفيرا يحتوي على مركبات تقلل إنتاج الميلانين وتساعد على تجديد خلايا الجلد، أما النشا فيمنح البشرة نعومة وتفتيحًا فوريًا.

الطريقة:

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

ملعقة صغيرة من النشا.

اخلطيهما جيدًا وطبقي الخليط على الوجه حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

استخدمي القناع يومًا بعد يوم للحصول على بشرة أكثر صفاءً ونقاءً.

علاج تصبغات الوجه

نصائح داعمة لنتائج أسرع



احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا لأن الترطيب الداخلي يساعد الجلد على التجدد والتخلص من التصبغات.

تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة والفلفل الملون، فهي تعزز من تفتيح البشرة طبيعيًا.

استخدمي واقي الشمس يوميًا بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 حتى في الأيام الغائمة.

قومي بتقشير البشرة مرة أسبوعيًا باستخدام مكونات لطيفة كالقهوة أو السكر البني بزيت الزيتون لتجديد الخلايا.

وأخيرا لفتت خبيرة العناية بالبشرة، إلى أن الوصفات الطبيعية من المطبخ قد تكون بديلًا آمنًا وفعّالًا للعلاجات الكيميائية المكلفة، شرط المداومة والصبر، فنتائجها تظهر تدريجيًا.

والأهم هو حماية البشرة من العوامل التي تسبب التصبغات في المقام الأول — أي أشعة الشمس المباشرة — عبر استخدام القبعات، النظارات، والواقي الشمسي بشكل يومي.

وباستخدام هذه الوصفات البسيطة بانتظام، يمكنكِ استعادة لون بشرتك الطبيعي وتوهجها، والاستمتاع ببشرة صحية خالية من البقع الداكنة، دون الحاجة إلى أي مواد ضارة أو منتجات باهظة الثمن.



تحذيرات مهمة قبل استخدام الوصفات

على الرغم من أن جميع المكونات السابقة طبيعية وآمنة في أغلب الحالات، إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض النقاط الهامة قبل تطبيق أي وصفة على الوجه:

اختبار الحساسية:

قبل وضع أي مزيج على الوجه، جرّبيه على منطقة صغيرة من الجلد (مثل باطن الذراع) وانتظري 24 ساعة. إذا لم يظهر احمرار أو حكة، يمكنكِ استخدامه بأمان.

تجنّب الليمون في النهار:

عصير الليمون يحتوي على أحماض تتفاعل مع الشمس وقد تسبب تهيجًا أو زيادة في البقع إذا استُخدم صباحًا. لذلك يُفضل استخدام الوصفات التي تحتوي على الليمون مساءً فقط.

عدم الإفراط في الاستخدام:

تطبيق الأقنعة الطبيعية بشكل مفرط لا يُسرّع النتائج، بل قد يرهق البشرة. يكفي مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.

الالتزام بالترطيب:

بعد كل وصفة، يجب وضع كريم مرطب لطيف لأن بعض المكونات مثل خل التفاح أو النشا قد تسبب جفافًا مؤقتًا للبشرة.

الحماية الدائمة من الشمس:

أي علاج للتصبغات لن ينجح دون استخدام واقٍ شمسي يوميًا. احرصي على وضعه قبل الخروج من المنزل بـ 15 دقيقة على الأقل، وتجديده كل ساعتين عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

في حال وجود تصبغات شديدة أو مزمنة:

يُنصح بمراجعة طبيبة جلدية مختصة لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية متكاملة، فقد تحتاجين أحيانًا إلى جلسات ليزر أو تقشير كيميائي بسيط إلى جانب الوصفات المنزلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.