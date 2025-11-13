الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكى يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص حال قيادته دراجة هوائية، ثم التعدى عليه بالضرب بعد معاتبته له بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد قائد الدراجة الهوائية (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد). وبسؤاله قرر بتضرره من قائد السيارة الذى اصطدم به أثناء سيره بالدراجة، واعتدى عليه بالضرب دون حدوث إصابات، إثر خلاف على أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك محل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.



