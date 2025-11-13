الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 85 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و150 ألف مخالفة مرورية بالطرق السريعة

حملات مرورية
حملات مرورية
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 150251 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

 

الداخلية تكشف حصاد الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

 

كما تم فحص 1441 سائقًا تبين إيجابية 74 حالة تعاطي مواد مخدرة بينهم. 

وفى سياق متصل، واصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 853 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة المركبات).

 

كما جرى فحص 124 سائقًا تبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضمان الانضباط المروري وحماية سلامة المواطنين على الطرق.

الجريدة الرسمية