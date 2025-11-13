الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

بسبب لعب الأطفال أمام منزله، عاطل يعتدى على صغير باستخدام “سوط” فى الهرم

المتهم
المتهم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة باستخدام "سوط".. وضبط مرتكب الواقعة.

كانت رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة بإستخدام "سوط".

 

 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم  تحديد ("الشاكى" مقاول، ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على نجله بإستخدام "سوط"، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة حال قيامه باللهو أمام منزل المشكو فى حقه.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية