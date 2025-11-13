بسبب لعب الأطفال أمام منزله، عاطل يعتدى على صغير باستخدام “سوط” فى الهرم

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة باستخدام "سوط".. وضبط مرتكب الواقعة.

كانت رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة بإستخدام "سوط".

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد ("الشاكى" مقاول، ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى على نجله بإستخدام "سوط"، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة حال قيامه باللهو أمام منزل المشكو فى حقه.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.