الداخلية: ضبط 22 طن دقيق مدعم خلال حملات مكبرة بالأسواق

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضمن جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

في إطار هذه الجهود، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 22 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة فقط.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

